Усе могло статися інакше, – дружина Остапчука зворушливо привітала його з річницею заручин

Цього дня два роки тому Володимир Остапчук і Христина Горняк познайомились на весіллі в Італії, а за рік ведучий освідчився коханій у Туреччині. Дружина шоумена зворушливо привітала його одразу з двома річницями.

Знакові дати Володимир Остапчук і Христина Горняк святкують на острові Крит, що в Греції. Вони вже відзначили річниці розкішним сніданком з шампанським, а "танцюючий нотаріус" встигла опублікувати зворушливий допис в інстаграмі.

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Христина Горняк подякувала долі за несподівану зустріч з Остапчуком на весіллі на озері Комо. На святі вона була подружкою нареченої, а він – ведучим. Тепер жінка мріє, щоб їхня любов ніколи не згасала.

Вона відшукала в галереї раніше неопубліковані кадри з романтичної фотосесії в столиці. Світлини зроблені незадовго після підтвердження їхніх стосунків, тому на них пара виглядає як ніколи закоханою.

Тоді, два роки тому, все могло статися інакше! Ми могли не зустрітися, але Всесвіт вирішив так, а він точно знає, що для нас краще,

– написала блогерка.

"Стільки всього було за цей час, але нехай так само як на цих фото, ми завжди тримаємо одне одного за руку, завжди сміємося, а найголовніше – ніколи не перестаємо бути собою", – додала Христина Горняк.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму Христини Горняк

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму Христини Горняк

Володимир Остапчук не менш красномовно привітав дружину на особистій сторінці в інстаграмі.

Я б ніколи не повірив, як круто зміниться моє життя за два роки. Щасливий, що Всесвіт нас зустрів. Вдячний, що рік тому ти сказала мені так. Радий проживати кожен день з тобою – найкращою і найулюбленішою,

– привітав шоумен.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму шоумена

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