Знаковые даты Владимир Остапчук и Кристина Горняк празднуют на острове Крит, в Греции. Они уже отметили годовщины роскошным завтраком с шампанским, а "танцующий нотариус" успела опубликовать трогательное сообщение в инстаграме.

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Жена Остапчука поздравила его с годовщиной знакомства и помолвки

Кристина Горняк поблагодарила судьбу за неожиданную встречу с Остапчуком на свадьбе на озере Комо. На празднике она была подружкой невесты, а он – ведущим. Теперь женщина мечтает, чтобы их любовь никогда не угасала.

Она отыскала в галерее ранее неопубликованные кадры из романтической фотосессии в столице. Фотографии сделаны вскоре после подтверждения их отношений, поэтому на них пара выглядит как никогда влюбленной.

Тогда, два года назад, все могло произойти иначе! Мы могли не встретиться, но Вселенная решила так, а она точно знает, что для нас лучше,

– написала блогер.

"Столько всего было за это время, но пусть так же, как на этих фото, мы всегда держим друг друга за руку, всегда смеемся, а самое главное – никогда не перестаем быть собой", – добавила Кристина Горняк.

Владимир Остапчук с женой / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Владимир Остапчук с женой / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Владимир Остапчук не менее красноречиво поздравил жену на личной странице в инстаграме.

Я бы никогда не поверил, как круто изменится моя жизнь за два года. Счастлив, что Вселенная нас встретила. Благодарен, что год назад ты сказала мне "Да". Рад проживать каждый день с тобой – самой лучшей и самой любимой,

– поздравил шоумен.

Владимир Остапчук с женой / Фото из инстаграма шоумена

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