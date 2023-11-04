У тіктоці завірусився уривок з першого фільму "Щоденник слабака". Сцена, де діти співають трек Бонні Тайлер Total Eclipse of the Heart, стала мемом у мережі.

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Фільм "Щоденник слабака" вийшов у 2010 році, його зняли за романом Джеффа Кінні. Це комедійна і тепла картина, що розповідає про двох друзів, учнів середньої школи. Це Грег Геффлі та Роулі Джефферсон.

Сцена, що завірусилась, показує головного героя Грега Геффлі, який разом з іншими учнями проходять прослуховування для участі в мюзиклі "Чарівник країни Оз".

Вчителька музики попросила малюків заспівати баладу Бонні Тайлер Total Eclipse of the Heart. Перші хлопчики та дівчата явно фальшивлять, тоді як Грег буквально зачарував вчительку своїм вокалом.

Сцена з фільму "Щоденник слабака": дивіться відео

Так цей уривок став шаблоном для мему, що отримав назву Turn Around за першими словами з пісні. Найчастіше його використовують, щоб посміятись над нелогічним вибором між кількома варіантами.

Мем поширився у всьому світі: смішні відео знімають і американці, і іспанці, і українці. Користувачі мережі жартують про те, що обрати їм на вечерю, чим зайнятися цього дня і як підготуватися до зими.