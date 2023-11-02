Ще у вересні минулого року львівський репер Гоня випустив альбом "Ні в кут, ні в двері", до якого увійшов трек "Як?". Пісня немов отримала друге дихання та знову віруситься в тіктоці.

До слова "Співаю цілий день": атмосферна пісня "Золотава осінь" заполонила тікток

Чому трек Гоні віруситься в мережі

Все почалося з блогера Міші Лебіги, який зняв ролик у тікток під уривок з пісні українського виконавця. Наприкінці ролика він додав скриншоти новин, що стосувалися корупції в Україні.

Я громадянин суверенної держави. З відчуттям, ніби з мене тільки що поржали,

– такі рядки лунають у відео.

Схожі відео знімають й інші користувачі мережі. Цими роликами вони підіймають тему корупції у міських та обласних органах влади, закликають виходити на мітинги та інше.

Трек Гоні варто послухати повністю, а не тільки вірусний уривок. У тексті виконавець критикує лідерів держав, голів організацій, радить запхати якомога далі Будапештський меморандум і каже про те, що буде "вибирати смерть одного, аби врятувати тисячі людей".

Гоня – Як? (feat. Jointjay): дивіться відео онлайн