Звернулися до поліції: в УПЦ МП скаржаться на "богохульство" ведучих "95 Кварталу"

В УПЦ МП скаржаться на жарти коміків "95 Кварталу" – Олександра Пікалова та Євгена Кошового. Церква звернулась у поліцію для розслідування "богохульства".

Ведучі та коміки "Кварталу 95" днями випустили черговий випуск жартівливих новин "Байрактар News". У ньому вони жорстко висміяли священників УПЦ МП.

Дивіться також "Вона знає, що підтримує російську церкву": священник з Хмельниччини втягнув Мілу Нітіч у скандал

"Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути у священника УПЦ МП – 20 гривень, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику – 50 гривень, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій – 100 гривень. Вигнати Московський патріархат з України – безцінно", – кажуть ведучі.

УПЦ МП скаржаться на коміків "95 Кварталу"

У церкві поскаржилися на образу релігійних почуттів до поліції. Вони послалися на 161 статтю Кримінального кодексу України, у якій згадують порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками.

Ведучі Пікалов Олександр Вікторович та Кошовий Євген Вікторович дозволили собі зневажливо висловитися не лише про Церкву, а й про віру в Бога як таку. Щобільше, ці громадяни вдалися до пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ, натякаючи на те, що це не буде коштувати їм більше, аніж 100 гривень,

– кажуть у зверненні.

У церкві вважають, що схожі висловлювання призводять до того, що "непоодинокими стали випадки застосування грубої фізичної сили стосовно священнослужителів та вірян Української Православної Церкви".

Зокрема, в УПЦ МП згадали про випадок побиття священнослужителя Никити, що був відомий тим, як його заскочили у келії з неповнолітнім хлопцем. У Чернівцях днями відбулась сутичка між невідомим чоловіком та Никитою.

, що в УПЦ МП вже не перший раз скаржаться на гумористів "95 Кварталу". У грудні минулого року їхній Священний Синод звернувся зі скаргою до Зеленського. Священнослужителі писали, що у випуску шоу звучало блюзнірство та глузування над церквою й вірою.