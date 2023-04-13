Ведущие и комики "Квартала 95" на днях выпустили очередной выпуск шуточных новостей "Байрактар News". В нем они жестко высмеяли священников УПЦ МП.
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"Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть у священника УПЦ МП – 20 гривен, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 гривен, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 гривен. Выгнать Московский патриархат из Украины – бесценно", – говорят ведущие.
УПЦ МП жалуются на комиков "95 Квартала"
В церкви пожаловались на оскорбление религиозных чувств к полиции. Они сослались на 161 статью Уголовного кодекса Украины, в которой упоминают нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.
Ведущие Пикалов Александр Викторович и Кошевой Евгений Викторович позволили себе пренебрежительно высказаться не только о Церкви, но и о вере в Бога как таковую. Более того, эти граждане прибегли к пропаганде физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ, намекая на то, что это не будет стоить им больше, чем 100 гривен,
– говорят в обращении.
В церкви считают, что подобные высказывания приводят к тому, что "нередкими стали случаи применения грубой физической силы в отношении священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви".
- В частности, в УПЦ МП упомянули о случае избиения священнослужителя Никиты, что был известен тем, как его заскочили в келье с несовершеннолетним парнем. В Черновцах на днях произошла стычка между неизвестным мужчиной и Никитой.