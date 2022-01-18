23-річний Khalid виступить вже навесні зі своїм першим сольним концертом в Україні у рамках його світового туру. Виконавець всього за кілька років пройшов шлях від тінейджера до автора хітів із мультиплатиновим статусом, тому усім меломанам обов'язково варто потрапити на його концерт.

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Перший альбом American Teen (2017) приніс музикантові одразу три номінації на премію Греммі, дві платинові сертифікації та ввів його до категорії "Найкращі 10 нових артистів" за версією Billboard та Rolling Stone.

Друга платівка Khalid – Free Spirit (2019) – дебютувала одразу на першому місці чарту Billboard 200.

Палкими шанувальниками артиста є легендарні Елтон Джон та Ел Ширан, а спільні композиції з ним вже створили Кендрік Ламар, Біллі Айліш, Кельвін Гарріс та інші.

Відомо, що до України Khalid приїде зі своїм новим альбомом Everything Is Changing, який став третім у його творчості.



Концерт Khalid в Україні 17 травня у Stereo Plaza / Фото пресслужби

"Усі мої нові пісні зосереджені навколо спроб відшукати цілі та сенси в сучасному диджиталізованому суспільстві. У ньому всі цифрозалежні, але відключені емоційно. Після карантину ми намагаємося знову вийти у реальний світ і возз'єднатися з людьми, яких не бачили дуже довго. Я сподіваюся, що теми, про які йдеться в моєму новому альбомі, допоможуть людям знайти нові приводи для розмов і дадуть їм змогу по-новому поглянути на свої почуття", – каже про свої нові хіти американець.

Проте фанати на концерті зможуть почути не лише нові пісні, а й старіші із його дискографії.

Квитки на концерт Khalid у Києві 17 травня у Stereo Plaza вже можна купити на Сoncert.ua. Ціни стартують від 899 гривень.



Афіша концерту Khalid у Києві / Фото пресслужби

Khalid – Better: дивитись відео онлайн