В Україну не зміг потрапити гітарист гурту "Город 312": де затримали музиканта

17 грудня 2021 , 10:40
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Джерело:

телеграм Сергія Стерненка

Представник гурту "Город 312" Олександр Ільчук тепер 3 роки не зможе перебувати на території України через відвідування окупованого Криму. Музиканта затримала Держприкордонслужба в аеропорту "Бориспіль".

Музиканта затримали на кордоні з Україною, коли він прибув авіарейсом зі Стамбула. Під час розмови з прикордонниками він плутався у свідченнях та не зізнавався про те, що відвідував окупований Росією Крим під час гастролів. 

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він має заборону в‘їзду в Україну на 3 роки. Сам музикант ще не відреагував на заборону ні в інстаграмі, ні на сторінці колективу. Відомо, що Олександр прямував в Україну, аби взяти участь у творчому проєкті.

"Ну все, залишились без хорошої музики", – сказав російський гітарист в аеропорту, отримавши заборону в’їзду в Україну.


Гурт "Город 312" / Фото з інстаграму колективу

Що відомо про гурт "Город 312"

Колектив заснували у 2001 році в місті Бішкек (Киргизстан), згодом вони перебрались у Москву в Росії. Музиканти грають в стилі поп-рок. Спочатку колектив вибрав для себе назву "Мангра", але незабаром від нього відмовився, назвавши групу на честь столиці Киргизії міста Бішкека, телефонний код якого — 312. Головною вокалісткою колективу є Світлана Назаренко. Склад гурту неодноразово змінювався впродовж останніх 20 років.
Автор: Уляна Журба