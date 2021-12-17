В Україну не зміг потрапити гітарист гурту "Город 312": де затримали музиканта

Представник гурту "Город 312" Олександр Ільчук тепер 3 роки не зможе перебувати на території України через відвідування окупованого Криму. Музиканта затримала Держприкордонслужба в аеропорту "Бориспіль".

Музиканта затримали на кордоні з Україною, коли він прибув авіарейсом зі Стамбула. Під час розмови з прикордонниками він плутався у свідченнях та не зізнавався про те, що відвідував окупований Росією Крим під час гастролів.

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він має заборону в‘їзду в Україну на 3 роки. Сам музикант ще не відреагував на заборону ні в інстаграмі, ні на сторінці колективу. Відомо, що Олександр прямував в Україну, аби взяти участь у творчому проєкті.

"Ну все, залишились без хорошої музики", – сказав російський гітарист в аеропорту, отримавши заборону в’їзду в Україну.



Гурт "Город 312" / Фото з інстаграму колективу