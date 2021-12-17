Музыканта задержали на границе с Украиной, когда он прибыл авиарейсом из Стамбула. Во время разговора с пограничниками он путался в показаниях и не признавался, что посещал оккупированный Россией Крым во время гастролей.

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Ему запретили въезд в Украину на 3 года. Сам музыкант еще не отреагировал на запрет ни в инстаграме, ни на странице группы. Известно, что Александр ехал в Украину, чтобы поучаствовать в творческом проекте.

"Ну все, остались без хорошей музыки", – сказал российский гитарист в аэропорту, получив запрет на въезд в Украину.

Группа "Город 312" / Фото из инстаграма коллектива