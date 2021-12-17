Музыканта задержали на границе с Украиной, когда он прибыл авиарейсом из Стамбула. Во время разговора с пограничниками он путался в показаниях и не признавался, что посещал оккупированный Россией Крым во время гастролей.

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Ему запретили въезд в Украину на 3 года. Сам музыкант еще не отреагировал на запрет ни в инстаграме, ни на странице группы. Известно, что Александр ехал в Украину, чтобы поучаствовать в творческом проекте.

"Ну все, остались без хорошей музыки", – сказал российский гитарист в аэропорту, получив запрет на въезд в Украину.

Город 312

Группа "Город 312" / Фото из инстаграма коллектива

Что известно о группе "Город 312"

Коллектив основали в 2001 году в городе Бишкек (Кыргызстан), затем они перебрались в Москву в России. Музыканты играют в стиле поп-рока. Сначала коллектив выбрал для себя название "Мангра", но вскоре от него отказался, назвав группу в честь столицы Киргизии города Бишкека, телефонный код которого – 312. Главная вокалистка коллектива Светлана Назаренко. Состав группы неоднократно менялся за последние 20 лет.