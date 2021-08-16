Україну дуже любить, – дружина Остапчука розповіла про зустріч з забороненим Кіркоровим

У суботу, 14 серпня, Володимир Остапчук і його дружина Христина повечеряли з російським артистом Філіпом Кіркоровим. Їхня зустріч на острові Крит наробила багато галасу в мережі. Відтак, блогерка поділилась враженнями від знайомства з забороненим в Україні співаком.

Як з'ясувалось, Володимир Остапчук, який публічно вітав Філіпа Кіркорова з днем народження і називав його королем, не був знайомий з артистом особисто. Раніше вони спілкувались лише в соцмережах. Тому, опинившись в Греції, шоумен не втратив нагоду побачити співака наживо і познайомити з ним дружину.

Важливо Володимир Остапчук з дружиною повечеряв з Кіркоровим: фото з Греції

"З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн. І ось вчора з'ясувалось, що ми відпочиваємо одне від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом", – розповіла обраниця Остапчука.

Вона зробила все, щоб уникнути обурливих коментарів щодо вечері з артистом, який відкрито підтримує окупацію Криму. За словами Христини, вони з Філіпом Кіркоровим не говорили про політику та релігію, однак він зізнався подружжю в любові до України.

Дуже відкритий, веселий чоловік. Насміялись, я отримала купу компліментів. Тему політики й релігії я ніколи не обговорюю. Хоча почула, що Україну дуже любить,

– розповіла Христина Горняк.

Христина Горняк про вечерю з Кіркоровим / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Додамо, нещодавно довкола Філіпа Кіркорова розгорівся скандал: