Как выяснилось, Владимир Остапчук, который публично поздравлял Филиппа Киркорова с днем ​​рождения и называл его королем, не был знаком с артистом лично. Ранее они общались только в соцсетях. Поэтому, оказавшись в Греции, шоумен не утратил возможность увидеть певца вживую и познакомить с ним жену.

Важно Владимир Остапчук с женой поужинал с Киркоровым: фото из Греции

"С Филиппом был знаком Вова, кстати, только онлайн. И вот вчера выяснилось, что мы отдыхаем друг от друга в 30 минутах. Решили поужинать вместе", – рассказала избранница Остапчука.

Она сделала все, чтобы избежать возмутительных комментариев насчет ужина с артистом, который открыто поддерживает оккупацию Крыма. По словам Кристины, они с Филиппом Киркоровым не говорили о политике и религии, однако он признался супругам в любви к Украине.

Очень открытый, веселый человек. Насмеялись, я получила кучу комплиментов. Тему политики и религии я никогда не обсуждаю. Хотя услышала, что Украину очень любит,

– рассказала Кристина Горняк.



Кристина Горняк об ужине с Киркоровым / Фото из инстаграм-сторис блогерши

Добавим, недавно вокруг Филиппа Киркорова разгорелся скандал: