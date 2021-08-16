Як з'ясувалось, Володимир Остапчук, який публічно вітав Філіпа Кіркорова з днем народження і називав його королем, не був знайомий з артистом особисто. Раніше вони спілкувались лише в соцмережах. Тому, опинившись в Греції, шоумен не втратив нагоду побачити співака наживо і познайомити з ним дружину.
Важливо Володимир Остапчук з дружиною повечеряв з Кіркоровим: фото з Греції
"З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн. І ось вчора з'ясувалось, що ми відпочиваємо одне від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом", – розповіла обраниця Остапчука.
Вона зробила все, щоб уникнути обурливих коментарів щодо вечері з артистом, який відкрито підтримує окупацію Криму. За словами Христини, вони з Філіпом Кіркоровим не говорили про політику та релігію, однак він зізнався подружжю в любові до України.
Дуже відкритий, веселий чоловік. Насміялись, я отримала купу компліментів. Тему політики й релігії я ніколи не обговорюю. Хоча почула, що Україну дуже любить,
– розповіла Христина Горняк.
Христина Горняк про вечерю з Кіркоровим / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
Додамо, нещодавно довкола Філіпа Кіркорова розгорівся скандал:
- наприкінці червня співак, який досі залишається народним артистом України, потрапив у "чорний список" Мінкульту як особа, яка загрожує національній безпеці. Все через пропагандистські концерти, свідоме заперечення територіальної цілісності та суверенітету України;
- скандальний Кіркоров аргументував це тим, що в Україні "ненависть до Росії захльостує".
- за сприяння СБУ, співак швидко щез з "чорного списку" Мінкульту нібито через судові прецеденти. Відтак, в Україні можна транслювати фільми та концерти з його участю;
- на початку серпня Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України на 3 роки.