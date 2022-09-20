Український військовий зіграв на скрипці на передовій: вірусне відео, яке розчулило мережу

Українські захисники не лише мужні та сміливі, а й надзвичайно талановиті. Вуличний музикант Мойсей Бондаренко, який зараз служить в ЗСУ, зіграв на скрипці прямо на передовій.

Музикант не може жити без улюбленого інструмента, тому навіть на полі бою постійно має біля себе скрипку. Просто неба у повному бойовому екіпіруванні Мойсей зіграв зворушливу композицію.

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Мойсей Бондаренко зіграв на скрипці на передовій

Музикант і захисник родом з села Красноіванівка, що у Дніпропетровській області. Вперше він взяв скрипку в руки в 13 років. Згодом переїхав до Києва, де продовжив навчання, а також виступав на вулицях і корпоративах.

Під час повномасштабної війни Бондаренко став на захист України. Однак він не відмовився від улюбленої справи і навіть на фронті знаходить час для музики. Просто неба Мойсей зіграв зворушливу композицію Someone you loved шотландського виконавця Льюіса Капальді. Відео швидко розлетілося мережею.

Мойсей Бондаренко – Someone you loved: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, вже не вперше українські військові демонструють свої таланти. Раніше вони підкорили треком про Херсон на мотив пісні Степана Гіги "Цей сон". Відео можна переглянути тут.