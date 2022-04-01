Український шоу-біз слідом за Хливнюком заспівав "Ой, у лузі червона калина": відео до мурах
Джерело:інстаграм Наталії Могилевської
На четвертий день війни лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зі зброєю в руках заспівав "Ой, у лузі червона калина". Відтоді вона стала народним гімном, тож до її виконання долучився чи не весь український шоу-біз.
Поки Андрій Хливнюк повертається у форму після мінометного обстрілу, колеги по сцені продовжують його справу. Вони з різних куточків України та світу переспівали гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", якому фронтмен "Бумбоксу" дав нове життя.
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Серед зірок – Наталія Могилевська, Настя Каменських, Джамала, Іван Дорн, Оля Полякова, яка навіть одягла вишиванку, Надя Дорофєєва, Павло Зібров, ХАС, Дмитро Каднай. До них приєдналися і ті, хто не співає на великій сцені – ведуча Леся Нікітюк, гуморист Юрій Ткач і зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов.
Ролик закінчується уривком вірусного відео з маленьким Лео і словами Тіни Кароль: "Доброго вечора, ми з України".
Музична оборона в дії! Слава Україні! Слава нашим Героям! Слава ЗСУ,
– підписала Наталія Могилевська.
Зірки співають "Ой, у лузі червона калина": відео
Реакція мережі на "Ой, у лузі червона калина" у виконанні зірок
- "Круто, сильно, співуча нація, найкраща в усьому світі";
- "Любі наші, спасибі вам, піднімаєте дух";
- "Слухаю зі сльозами на очах";
- "Клас, мурахи";
- "Бальзам на душу";
- "Шедевр, браво";
- "Вау, як круто".
Як "Ой, у лузі червона калина" стала вірусною
- Музикант з Південної Африки зареміксив хіт з Андрієм Хливнюком, тож українська народна пісня по-новому зазвучала на весь світ, її почули щонайменше 967 тисяч фоловерів The Kiffness.
- Наш друг-грузин Ладо Кучухідзе переспівав "Ой, у лузі червона калина" на місцевому телебаченні.
- Під неї виступали українські фігуристи на чемпіонаті світу. Після номеру Олександра Назарова і Сергій Нікітін не стримали сліз.