Український шоу-біз слідом за Хливнюком заспівав "Ой, у лузі червона калина": відео до мурах

На четвертий день війни лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зі зброєю в руках заспівав "Ой, у лузі червона калина". Відтоді вона стала народним гімном, тож до її виконання долучився чи не весь український шоу-біз.

Поки Андрій Хливнюк повертається у форму після мінометного обстрілу, колеги по сцені продовжують його справу. Вони з різних куточків України та світу переспівали гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", якому фронтмен "Бумбоксу" дав нове життя.

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Серед зірок – Наталія Могилевська, Настя Каменських, Джамала, Іван Дорн, Оля Полякова, яка навіть одягла вишиванку, Надя Дорофєєва, Павло Зібров, ХАС, Дмитро Каднай. До них приєдналися і ті, хто не співає на великій сцені – ведуча Леся Нікітюк, гуморист Юрій Ткач і зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов.

Ролик закінчується уривком вірусного відео з маленьким Лео і словами Тіни Кароль: "Доброго вечора, ми з України".

Музична оборона в дії! Слава Україні! Слава нашим Героям! Слава ЗСУ,

– підписала Наталія Могилевська.

Зірки співають "Ой, у лузі червона калина": відео

Реакція мережі на "Ой, у лузі червона калина" у виконанні зірок

"Круто, сильно, співуча нація, найкраща в усьому світі";

"Любі наші, спасибі вам, піднімаєте дух";

"Слухаю зі сльозами на очах";

"Клас, мурахи";

"Бальзам на душу";

"Шедевр, браво";

"Вау, як круто".

Як "Ой, у лузі червона калина" стала вірусною