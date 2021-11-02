Український гурт Artik & Asti, який працював у Росії, розпався
Джерело:інстаграм Artik & Asti
Український попгурт Artik & Asti розпався після 10 років свого існування. З колективу першою вирішила піти солістка Анна Дзюба. Про рішення колективу повідомив продюсер і творець гурту Артем Умрихін.
За словами виконавця Умрихіна, за 10 років існування гурту Анна виросла "з маленької дівчинки у розкішну жінку та артиста". Тепер кожен з них йде своїм шляхом.
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Ні для кого не секрет, що цього року гурту Artik & Asti виповнюється 10 років. 10 років з моменту, як я знайшов Аню і створив гурт Artik & Asti. За ці 10 років, Аня перетворилася з маленької дівчинки на розкішну жінку та артиста! Сьогоднішній день, напевно, для багатьох стане сумним, а для деяких навпаки радісним. Відтепер наші шляхи розходяться і кожен йде своєю дорогою,
– повідомив продюсер і виконавець.
Анна Дзюба планує почати свій сольний шлях, а Артем Умрихін продовжить писати пісні, шукати нові таланти і допомагати їм реалізовуватися. Щодо майбутнього гурту Artik & Asti, то проєкт не закривається, а буде працювати в оновленому складі. Про інші деталі стане відомо згодом. Чому Дзюба прийняла рішення піти з гурту, невідомо.
Що відомо про гурт Artik & Asti
- Колектив був створений у 2010 році. У 2013 році вийшов їх дебютний альбом #РайОдинНаДвоих.
- З початком окупації Росією Криму та Сходу України, гурт не залишився працювати вдома, а поїхав виступати за кордон, зокрема і в Росію.
- За останні 8 років Artik & Asti ставали номінантами кількох російських музичних премій та здобували перемоги, серед них "Золотий грамофон", "Муз-ТВ" та інші. Також зірки часто були гостями фестивалів "Нова хвиля", "Жара" і т.д.
- Анна Дзюба народилась у Черкасах, а Артем Умрихін – у Запоріжжі.