Український гурт Artik & Asti, який працював у Росії, розпався

Український попгурт Artik & Asti розпався після 10 років свого існування. З колективу першою вирішила піти солістка Анна Дзюба. Про рішення колективу повідомив продюсер і творець гурту Артем Умрихін.

За словами виконавця Умрихіна, за 10 років існування гурту Анна виросла "з маленької дівчинки у розкішну жінку та артиста". Тепер кожен з них йде своїм шляхом.

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Ні для кого не секрет, що цього року гурту Artik & Asti виповнюється 10 років. 10 років з моменту, як я знайшов Аню і створив гурт Artik & Asti. За ці 10 років, Аня перетворилася з маленької дівчинки на розкішну жінку та артиста! Сьогоднішній день, напевно, для багатьох стане сумним, а для деяких навпаки радісним. Відтепер наші шляхи розходяться і кожен йде своєю дорогою,

– повідомив продюсер і виконавець.

Анна Дзюба планує почати свій сольний шлях, а Артем Умрихін продовжить писати пісні, шукати нові таланти і допомагати їм реалізовуватися. Щодо майбутнього гурту Artik & Asti, то проєкт не закривається, а буде працювати в оновленому складі. Про інші деталі стане відомо згодом. Чому Дзюба прийняла рішення піти з гурту, невідомо.

Що відомо про гурт Artik & Asti