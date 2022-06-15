З українським прапором: Іраклі Макацарія зачарував новими фото з нареченою
Джерело:інстаграм Іраклі Макацарія
Грузин Іраклі Макацарія, який шукав кохання на реаліті-шоу "Холостяк", заручився. Зовсім скоро він одружиться з Лізою Чичуа, яка також родом з Грузії. Наречені потішили шанувальників новими спільними фото.
Навіть у романтичних фото закохані знайшли спосіб підтримати Україну. Пара з перших днів війни допомагає нашій країні і продовжує це робити надалі.
Цікаво Зробимо цього року, – Іраклі Макацарія розсекретив, яким буде його весілля з 20-річною коханою
Іраклі Макацарія сфотографувався з коханою
Схоже, що закохані позували за лаштунками якогось заходу, адже були святково одягнені:
- Ліза постала перед камерою в червоній мінісукні з оголеними плечима та лаконічним декольте, з взуття обрала чорні туфлі-човники на підборах, волосся зібрала у пучок зверху, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах.
- Іраклі обіймав кохану, позуючи в чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику.
"Моя краща половина", – написали наречені у спільній публікації в інстаграмі. Примітно, що на одній з фотографій видно український прапорець, що є знаком в підтримку України.
Іраклі Макацарія з нареченою / Фото з інстаграму чоловіка
Іраклі Макацарія з нареченою / Фото з інстаграму чоловіка
Світові зірки підтримують Україну: останні новини
- Арнольд Шварценеггер наїхав на Європу, яка не "зіскочила" з російської нафти. Кіноактор підмітив, що за перші два місяці війни Росія запустила по Україні ракет на майже 8 мільярдів євро. Однак це ніщо в порівнянні з тими мільярдами, які країна-агресорка заробила на експорті палива. Тож він звинуватив Європу у фінансуванні війни проти України.
- Голлівудська акторка Марина Мазепа родом з України. В інтерв'ю 24 каналу вона зізналася, що пишається бути українкою.
- Американська акторка Аліса Мілано, відома за роллю Фібі Галлівел у серіалі "Усі жінки – відьми", одягнула синьо-жовту футболку. 100 % прибутку від продажу таких футболок вони передають благодійній організації Legacy Of War Foundation ("Спадщина війни"). Таким чином вона показала, що кожен американець може підтримати Україну.
- Грузинська співачка Ніно Катамадзе приїхала в Україну з благодійними концертами. 16 та 17 червня вона виступатиме у Львові.