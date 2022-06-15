Навіть у романтичних фото закохані знайшли спосіб підтримати Україну. Пара з перших днів війни допомагає нашій країні і продовжує це робити надалі.

Цікаво Зробимо цього року, – Іраклі Макацарія розсекретив, яким буде його весілля з 20-річною коханою

Іраклі Макацарія сфотографувався з коханою

Схоже, що закохані позували за лаштунками якогось заходу, адже були святково одягнені:

Ліза постала перед камерою в червоній мінісукні з оголеними плечима та лаконічним декольте, з взуття обрала чорні туфлі-човники на підборах, волосся зібрала у пучок зверху, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах.

Іраклі обіймав кохану, позуючи в чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику.

"Моя краща половина", – написали наречені у спільній публікації в інстаграмі. Примітно, що на одній з фотографій видно український прапорець, що є знаком в підтримку України.



Іраклі Макацарія з нареченою / Фото з інстаграму чоловіка



Іраклі Макацарія з нареченою / Фото з інстаграму чоловіка

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