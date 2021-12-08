В українських хустках: Ольга Сумська захопила яскравим фото з мамою

Відома українська акторка Ольга Сумська зачарувала мережу новим фото. У День української хустки вона показала яскраву світлину з мамою.

Народна артистка України Ольга Сумська опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі нові світлини. Кадри умить підкорили мережу.

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Фото Ольги Сумської з мамою

Акторка поділилась не спільним фото, а колажем, який склала з особистої світлини та кадру своєї мами Ганни Іванівки. І матуся, і зіркова донька позують у колоритних українських хустинах. Так зірка пригадала про День української хустки, що святкується 7 грудня, й привітала шанувальників.

Ольга Сумська позувала перед камерою у червоній вишиванці та жилетці. Ганна натомість одягнула чорне вбрання, яке вдало доповнювало червоне багатошарове намисто.

Мама і доця! З Днем української хустки,

– написала Ольга Сумська.



Ольга Сумська з мамою / Фото з інстаграму акторки

Також Ольга Сумська показала інше власне фото. Світлу українську хустку вона накинула на плечі.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Реакція мережі

Шанувальники залишилися у захваті від ефектного фото акторки з мамою. Вони засипають зірок компліментами у коментарях: