Народная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала на личной странице в Инстаграме новые фотографии. Кадры моментально покорили сеть.

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Фото Ольги Сумской с мамой

Актриса поделилась не общим фото, а коллажем, который составила из личной фотографии и кадра своей мамы Анны Ивановки. И мама, и звездная дочь позируют в колоритных украинских платках. Так звезда вспомнила о Дне украинского платка, который празднуется 7 декабря, и поздравила поклонников.

Ольга Сумская позировала перед камерой в красной вышиванке и жилетке. Анна вместо этого надела черное одеяние, которое удачно дополняло красное многослойное ожерелье.

Мама и доця! С Днем украинского платка,

– написала Ольга Сумская.



Ольга Сумская с мамой / Фото из инстаграма актрисы

Также Ольга Сумская показала другое собственное фото. Светлый украинский платок она накинула на плечи.



Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы

Реакция сети

Поклонники остались в восторге от эффектного фото актрисы с мамой. Они засыпают звезд комплиментами в комментариях: