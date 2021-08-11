Відомі люди завжди привертають увагу публіки. А чи знаєте ви, ким за знаками Зодіаку є ваші улюбленці? Далі пропонуємо ознайомитися з характеристиками усіх знаків Зодіаку та дізнатися, до яких із них належать представники вітчизняного шоу-бізнесу.

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Українські зірки та їхні знаки Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен – природжений лідер. Його основною особливістю є непохитна впевненість у собі та в правильності висловлювань і рішень. Сперечатися з людьми, які є представниками цього знаку Зодіаку, дуже не просто. Оскільки Овен є першим знаком Зодіакального кола, то символізує зародження життя. Часто характер Овна порівнюють з характером немовляти, оскільки для нього на першому місці стоїть власне "Я". Овни часто не звертають уваги на чужі бажання, проте дуже прискіпливо ставляться до власних.

Представники серед зірок: Монатік (1 квітня), Ірина Білик (6 квітня), MELOVIN (11 квітня).



Монатік, Білик, MELOVIN / Фотоколаж Showbiz 24

Телець (21 квітня – 20 травня)

Телець – наполегливий і сильний, проте в компанії він триматиметься осторонь і поспішатиме покинути незатишне місце. Телець почувається комфортно в колі близьких друзів і рідних. Люди, які народжуються під цим знаком Зодіаку, впевнено стоять на своєму та не змінюють думку. Якщо Телець в чомусь твердо переконаний, то його важко змусити змінити думку. Зазвичай, він спокійний та врівноважений, проте в гніві, що буває дуже рідко, справді страшний.

Представники серед зірок: Надя Дорофєєва (21 квітня), Настя Каменських (4 травня), Святослав Вакарчук (14 травня).



Дорофєєва, Каменських, Вакарчук / Фотоколаж Showbiz 24

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки – неспокійні. Вони ніколи не можуть всидіти на місці, не сприймають умовностей. Однак не чекають цього від співрозмовників. Близнюки завжди поспішають, але все одно запізнюються. У людей цього знаку Зодіаку дуже багато знайомих, проте мало справжніх друзів. Вони допитливі й часто забувають, для чого взагалі вийшли з дому. Речі, на які інша людина може взагалі не звернути увагу, здатні змусити Близнюка змінити плани.

Представники серед зірок: Маша Єфросиніна (25 травня), Оксана Муха (16 червня), Ксенія Мішина (18 червня).



Єфросиніна, Муха, Мішина / Фотоколаж Showbiz 24

Рак (22 червня – 22 липня)

Рак – завзято та обережно йде до своєї мети. Він завбачливий, ніколи не відступає та водночас не йде напролом. Рак завжди добре все обдумує, вміє чекати та ніколи не втрачає свого шансу. Раки дуже чутливі, тому переживають невдачі вкрай болісно. Це одна з причин, чому вони обережні, адже смуток може змусити опустити руки, що в житті зовсім не потрібно.

Представники серед зірок: Сергій Притула (22 червня), Влад Яма (10 липня), Ада Роговцева (16 липня).



Притула, Яма, Роговцева / Фотоколаж Showbiz 24

Лев (23 липня – 23 серпня)

Лев любить бути в центрі уваги. Його легко можна впізнати за блиском в очах і ледачою ходою. У людей, які народилися під цим знаком Зодіаку, справді є риси, що притаманні левам: бездоганні манери, доглянутість, величавість. Лев переконаний, що знає, як діяти в тій чи іншій ситуації, але при цьому не вважає себе кращим за інших. Леви часто можуть втручатися зі своїми порадами, повчаннями, проте вони справді щиро хочуть допомогти.

Представники серед зірок: Наталія Могилевська (2 серпня), Даша Астаф'єва (4 серпня), Олександр Пономарьов (9 серпня).



Могилевська, Астаф'єва, Пономарьов / Фотоколаж Showbiz 24

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви – поціновувачі чистоти. Саме тому в їхньому житлі завжди панує порядок. А ще вони не можуть всидіти без діла. Діва постійно може бути чимось зайнята й часто навіть не помічає, що прибирає при гостях або ж миє посуд. Люди цього знака Зодіаку дуже працьовиті, тому в них завжди багато справ.

Представники серед зірок: Юрій Горбунов (24 серпня), Джамала (27 серпня), Катя Осадча (12 вересня).



Горбунов, Джамала, Осадча / Фотоколаж Showbiz 24

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези – суперечливі. Вони змінюються через примхи та мінливість настрою. В активної та енергійної людини можуть бути моменти повної апатії. Зазвичай, такі дні даються Терезам дуже важко. Часто Терези бувають у стані невизначеності. Це позначається на їхньому обличчі, поведінці, думках. Тоді їм важко приймати рішення.

Представники серед зірок: Володимир Остапчук (28 вересня), TAYANNA (29 вересня), Юлія Саніна (11 жовтня).



Остапчук, TAYANNA, Саніна / Фотоколаж Showbiz 24

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон – воїн. Він готовий аналізувати питання співрозмовника й дати на нього конкретну, вичерпну відповідь. Скорпіони дуже правдиві та об'єктивні у своїх висловлюваннях. Інколи слова Скорпіона звучать як вирок, оскільки він, дивлячись в очі, може сказати дуже неприємні слова. Людей цього знаку Зодіаку люблять або ненавидять, але ніколи не ігнорують.

Представники серед зірок: Андре Тан (26 жовтня), Сергій Бабкін (7 листопада), Мішель Андраде (10 листопада).



Андре Тан, Бабкін, Андраде / Фотоколаж Showbiz 24

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець – людина-свято. Він майже завжди перебуває в піднесеному настрої та готовий розвеселити навколишніх. Стрільці завжди жартують, несуть легкість та оптимізм. Стрілець здатний говорити без перерви, але в повсякденному житті це часто дратує колег, рідних. Часто він не думає про те, що говорить, і може образити співрозмовника або сказати зайве. Проте такі люди завжди щирі та правдиві.

Представники серед зірок: Ахтем Сеітаблаєв (11 грудня), Оля Цибульська (14 грудня), Тарас Цимбалюк (16 грудня).



Сеітаблаєв, Цибульська, Цимбалюк / Фотоколаж Showbiz 24

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг спершу здається скромним, однак у справі демонструє тверду волю та незламний характер. У досягненні мети він має завзятість дипломата. Козероги виглядають м'якими й податливими. Вони не йдуть напролом, а поступово, спокійно і впевнено рухаються до своєї мети. Намагаються якомога далі триматися від конфліктів, проте, коли все-таки не вдається втекти від сварки, зберігають холоднокровність.

Представники серед зірок: Віктор Павлік (31 грудня), Оля Полякова (6 січня), Злата Огнєвіч (12 січня).



Павлік, Полякова, Огнєвіч / Фотоколаж Showbiz 24

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Володій завжди звертає увагу на найдрібніші деталі. Він екстравагантний, незалежний, волелюбний. Його не можна змусити робити те, що не хоче, однак й ніколи не вступатиме в конфлікти. Якщо навколишні тиснуть на нього, він розвертається та йде геть. У побуті такі люди дуже непередбачувані. Їм важко дотримуватися певного ритму життя, виконувати вказівки керівництва та працювати за графіком. Але там, де Володій може використати власний підхід, йому немає рівних.

Представники серед зірок: Тіна Кароль (25 січня), Олена Зеленська (6 лютого), Лілія Яма (18 лютого).



Кароль, Зеленська, Яма / Фотоколаж Showbiz 24

Риби (21 лютого – 20 березня)

Риби – спокійні, мрійливі, загадкові. Їх дуже важко розізлити. Вони завжди врівноважені та сміливо беруться за ту чи іншу справу. Найчастіше покладаються на долю, відчуваючи спокій і заспокоєння. Свідомо Риби не прагнуть кар'єрних вершин, грошей, слави, проте якщо доля подарує їх, то Риби приймуть як належне й спокійно оцінять.

Представники серед зірок: Ольга Фреймут (25 лютого), Віталій Козловський (6 березня), Юрій Андрухович (13 березня).



Фреймут, Козловський, Андрухович / Фотоколаж Showbiz 24