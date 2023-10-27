"Нас плутають з окупантами": найяскравіші цитати зірок про важливість української мови

До 24 лютого 2022 року в Україні недооцінювали значення мови. Втім, з початком повномасштабного вторгнення українська почала все частіше лунати в будинках, громадських закладах, в навушниках й по телевізору. Врешті більшість людей усвідомили значущість мовного питання.

До Дня української писемності, який відзначають 27 жовтня, 24 Канал зібрав цитати українських зірок про важливість української мови. Вислови Тараса Тополі, Каті Осадчої, Світлани Тарабарової та інших знаменитостей – читайте далі.

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Юрій Горбунов

Двоє друзів телеведучого воюють на передовій й він пригадав, як військові йому розповіли, що мова, допомагає зберегти життя: "Вночі, коли стоїш в лісі з автоматом і хтось йде, то лише мова може врятувати. Бо вночі не видно, якого кольору стрічка на руці. А от якщо розмовляють українською – це свої".



Юрій Горбунов / Фото з інстаграму продюсера

Тарас Тополя

Коли військові знають, що їхні рації прослуховують, то послуговуються лише українською, бо в такому випадку окупанти просто не розумітимуть, про що говорять наші. Мова на передовій дає додатковий захист. Тому там вона є важливою, як деінде,

– наголосив виконавець.



Гурт "Антитіла" / Фото з інстаграму музикантів

Катя Осадча

Телеведуча розповідала, що лише з початком повномасштабного вторгнення люди почали усвідомлювати важливість мови, тож варто її плекати та популяризувати не лише на території України, а й поза її межами.

"Я закликаю розмовляти українською скрізь і особливо там, де нас можуть плутати з окупантами",

– додала знаменитість.



Катя Осадча / Фото з інстаграму телеведучої

Оля Полякова

Дуже багато людей в Україні недооцінювали важливість мови. Але, коли в нас захотіли забрати нашу землю, скасувати нашу національність, заперечити нашу мову, ми як ніколи захотіли стати українцями. Я не виняток. Я не використовую більше російську. Ба більше, я можу заявити абсолютно точно, що більше ніколи в житті не буду співати російською,

– поділилася співачка.



Оля Полякова / Фото з інстаграму співачки

Тарас Цимбалюк

Актор засуджує людей, які висміюють тих, хто намагається вивчати українську й помиляється. На його думку, зараз цінні будь-які спроби.

"Низький уклін тим, хто помиляється, але намагається! Ви – майбутнє тієї бажаної трансформації", – наголосив артист.



Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Світлана Тарабарова

Виконавиця переконана, що мова важлива і її діти вже розмовляють українською. Вона зауважила, що хоч українська й не була мовою наших батьків, але тільки від нас залежить, чи стане вона мовою наших дітей.

"Я вважаю, що кожен українець має перейти на українську мову й захистити себе та своє майбутнє", – сказала виконавиця.



Світлана Тарабарова з сином / Фото з інстаграму виконавиці

Катерина Лозовицька

Все починається з себе. Я вважаю, що вкрай важливо популяризувати нашу рідну мову, аби нове покоління змалечку виховувалось саме українською. Таким чином, з часом наша культура матиме можливість очиститись від чужої мови цілком,

– сказала модель.



Катерина Лозовицька / Фото з інстаграму моделі

Оксана Караванська

"Я, на жаль, народилася і провела перші роки життя в совку. В моїй дитячій свідомості чітко закарбувалося, що є моя, рідна мова, а є якась там, якою пишуть і заповнюють офіційні папери - і це російська. Мова спілкування між різними "республіками"", – ексклюзивно для 24 Каналу поділилася українська дизайнерка.

За словами Оксани, саме дитяче відчуття ідентичності, як українки залишилося з нею назавжди.

"Є дуже багато розмов про мову в час війни. Я дуже добре пам'ятаю крик душі воїна, що стояв під Бахмутом і казав, яка нам різниця, якою мовою говорять захисники? Головне, що вони захищають. І я тут повністю з ним погоджуюсь", – додала Караванська.

Водночас вона переконана, що біженці з України зобов'язані вивчати українську мову, адже вони презентують нас за кордоном.



Оксана Караванська / Фото з інстаграму дизайнерки