До Дня української писемності, який відзначають 27 жовтня, 24 Канал зібрав цитати українських зірок про важливість української мови. Вислови Тараса Тополі, Каті Осадчої, Світлани Тарабарової та інших знаменитостей – читайте далі.

До теми Міла Йовович, Віра Фарміга та інші: 5 голлівудських зірок, які вивчили українську мову

Юрій Горбунов

Двоє друзів телеведучого воюють на передовій й він пригадав, як військові йому розповіли, що мова, допомагає зберегти життя: "Вночі, коли стоїш в лісі з автоматом і хтось йде, то лише мова може врятувати. Бо вночі не видно, якого кольору стрічка на руці. А от якщо розмовляють українською – це свої".



Юрій Горбунов / Фото з інстаграму продюсера

Тарас Тополя

Коли військові знають, що їхні рації прослуховують, то послуговуються лише українською, бо в такому випадку окупанти просто не розумітимуть, про що говорять наші. Мова на передовій дає додатковий захист. Тому там вона є важливою, як деінде,

– наголосив виконавець.



Гурт "Антитіла" / Фото з інстаграму музикантів

Катя Осадча

Телеведуча розповідала, що лише з початком повномасштабного вторгнення люди почали усвідомлювати важливість мови, тож варто її плекати та популяризувати не лише на території України, а й поза її межами.

"Я закликаю розмовляти українською скрізь і особливо там, де нас можуть плутати з окупантами",

– додала знаменитість.



Катя Осадча / Фото з інстаграму телеведучої

Оля Полякова

Дуже багато людей в Україні недооцінювали важливість мови. Але, коли в нас захотіли забрати нашу землю, скасувати нашу національність, заперечити нашу мову, ми як ніколи захотіли стати українцями. Я не виняток. Я не використовую більше російську. Ба більше, я можу заявити абсолютно точно, що більше ніколи в житті не буду співати російською,

– поділилася співачка.



Оля Полякова / Фото з інстаграму співачки

Тарас Цимбалюк

Актор засуджує людей, які висміюють тих, хто намагається вивчати українську й помиляється. На його думку, зараз цінні будь-які спроби.

"Низький уклін тим, хто помиляється, але намагається! Ви – майбутнє тієї бажаної трансформації", – наголосив артист.



Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Світлана Тарабарова

Виконавиця переконана, що мова важлива і її діти вже розмовляють українською. Вона зауважила, що хоч українська й не була мовою наших батьків, але тільки від нас залежить, чи стане вона мовою наших дітей.

"Я вважаю, що кожен українець має перейти на українську мову й захистити себе та своє майбутнє", – сказала виконавиця.



Світлана Тарабарова з сином / Фото з інстаграму виконавиці

Катерина Лозовицька

Все починається з себе. Я вважаю, що вкрай важливо популяризувати нашу рідну мову, аби нове покоління змалечку виховувалось саме українською. Таким чином, з часом наша культура матиме можливість очиститись від чужої мови цілком,

– сказала модель.



Катерина Лозовицька / Фото з інстаграму моделі

Оксана Караванська

"Я, на жаль, народилася і провела перші роки життя в совку. В моїй дитячій свідомості чітко закарбувалося, що є моя, рідна мова, а є якась там, якою пишуть і заповнюють офіційні папери - і це російська. Мова спілкування між різними "республіками"", – ексклюзивно для 24 Каналу поділилася українська дизайнерка.

За словами Оксани, саме дитяче відчуття ідентичності, як українки залишилося з нею назавжди.

"Є дуже багато розмов про мову в час війни. Я дуже добре пам'ятаю крик душі воїна, що стояв під Бахмутом і казав, яка нам різниця, якою мовою говорять захисники? Головне, що вони захищають. І я тут повністю з ним погоджуюсь", – додала Караванська.

Водночас вона переконана, що біженці з України зобов'язані вивчати українську мову, адже вони презентують нас за кордоном.



Оксана Караванська / Фото з інстаграму дизайнерки