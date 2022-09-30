29 вересня Росія обстріляла Дніпро, внаслідок чого загинула ціла сім'я – матір, бабуся та двоє дітей. Вночі на окупанти додатково завдали ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру, через що загинула ще одна людина та 5 поранені.

До слова З кожним ударом ми ще зліші, – в ОП відреагували на нічну атаку по Дніпру

У Миколаєві 29 вересня російська армія атакувала касетними снарядами зупинку громадського транспорту. На жаль, 3 мирних українців загинули, ще 12 – зазнали поранень. Вночі росіяни вцілили у житлові будинки 2 ракетами. Одна ракета влучила у 9-поверхівку. Під завалами опинилися люди, наразі відомо про 8 поранених.

Ще одна страшна звістка застала українців 30 вересня – ворог випустив 16 ракет по Запоріжжю. Три з них влучили в колону авто цивільних людей, які стояли в черзі на виїзд з міста. Станом на 12:00 25 людей загинуло, 62 поранено, серед них – жінки та діти. 5-річній дитині осколок потрапив у живіт – лікарі борються за її життя.

Реакція зірок у соцмережах

Трагічні новини розлетілись у соцмережах і на них вже реагують тисячі користувачів. Зокрема й артисти. Вони діляться своїми емоціями та бажають росіянам пізнати у сто разів більше те, що зазнають через їхні дії українці. На новини відреагувала Катя Осадча, Володимир Остапчук, Ольга Сумська, MamaRika та багато інших.

Надя Дорофєєва: "Запоріжжя! Яка трагедія!! 25 загиблих 50 поранених Я сподіваюсь, ці цифри не збільшаться. Вшануймо пам’ять цих невинних мирних людей… Про цей терор має чути та знати весь світ!!!"

Раміна Есхакзай: "Місце обстрілу гуманітарної колони у Запоріжжі. У лікарні Запоріжжя після російського обстрілу гуманітарної колони доставили 62 особи, їх стан встановлюють, повідомили у поліції області. У той же час Офіс генпрокурора повідомляє про 25 загиблих та близько 50 поранених".

Ольга Сумська: "1 жовтня 2022 року – день жалоби у Запоріжжі та Запорізькій області. Сьогодні, 30 вересня, зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу.

Окупанти завдавали удару по беззахисних українцях. Це черговий теракт країни-терориста. Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області, – голова ЗОВА.

Глибокі співчуття моїм землякам!"



Катерина Осадча про обстріли Запоріжжя / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Як українські артисти реагують на теракти / Фото з інстаграм-сторіс