Щоденник на стіл: українські зірки показали свої фото в шкільні роки

У багатьох школах України 27 – 28 травня, а також 31-го школярі святкуватимуть останній дзвоник. Своїми спогадами про навчання у школі вирішили поділитися зірки, які підтримали програму "Навчай для України", – учасниця Євробачення і вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко, Тарас Тополя з гурту "Антитіла" та Христина Соловій.

Зірки українського музичного бізнесу так само, як і всі, сиділи за партою та розповідали вірші Шевченка біля дошки. Не усі відрізнялися зразковою поведінкою та відмінними оцінками, проте з роками зрозуміли роль знань та навіть стали підтримувати такі організації як "Навчай для України". Ця організація залучає молодь до роботи у школах маленьких населених пунктів та долає освітній розрив між селами та великими містами.

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Кожен наш герой мав вчителя, який вплинув на формування світогляду майбутнього артиста, тож, аби надихнути молодих українців ставати такими вчителями-наставниками, Тарас Тополя, Христина Соловій та лідерка гурту Go_A підтримали інформаційну кампанію проєкту.

Катерина Павленко, гурт Go_A



Катерина Павленко: в школі і зараз / Фото пресслужби проєкту

Вокалістка гурту Go_A, який зайняв 5 місце у фіналі Євробачення-2021 закінчила гімназію №16 в Ніжині. Володарка "космічного голосу" цікавилася не лише музикою, але й відвідувала театральну студію та брала участь в КВН. Одного разу Катерині довелося грати роль хлопчика на ім'я Вася.

Музикою солістка Go_A почала займатися рано, через що "страждали" оцінки в щоденнику. Після уроків в гімназії маленька Катя через усе місто бігала на заняття у фольклорному ансамблі та естрадній студії, а після 5 класу вирішила вчити лише ті предмети, які були потрібними для вступу на музичний факультет.



Катерина Павленко у школі (праворуч) / Фото з інстаграму Катерини Павленко

Проте була вчителька, яка зуміла прищепити любов до свого предмету. Катерина згадує викладачку з української мови та літератури, Касьянову Валентину Іванівну, яка показала, що уроки у школі також можуть бути цікавими.

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Тарас Тополя, гурт "Антитіла"

Починаючи з сьомого класу у київській школі, соліст гурту "Антитіла" почав втілювати свою мрію в життя – збирати музичний колектив. Оцінки Тарас підтримував на гідному рівні, але "зірок з неба не хапав", оскільки весь вільний час віддавав пошуку однодумців і створенню групи, яка мала підкорити країну і світ.



Тарас Тополя: в школі і зараз / Фото пресслужби проєкту

Хоч Тарас і має маму-математика, але цей шкільний предмет не дуже любив. Не стали улюбленими й хімія і фізика. А ось твори на уроках української та зарубіжної літератури вдавалися так добре, що співак писав їх не лише за себе, але і за однокласників.



Тарас Тополя на дитячому ранку / Фото пресслужби проєкту

Побудувати хороші стосунки вдалося не з усіма вчителями. Але згадує теплим словом та з великою вдячністю класну керівницю Людмилу Костянтинівну, якій була небайдужа доля дітей, яких вона взяла під своє шефство.

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Христина Соловій

Христина Соловій у дрогобицькій школі була хуліганкою та не любила точні науки. Оцінки вдавалося підтягувати завдяки виступам на шкільних святах.



Христина Соловій: в школі і зараз / Фото пресслужби проєкту

Улюблених вчителів було всього три, але цього було достатньо, аби закохатися в літературу, французьку мову і риторику. Інші предмети на думку юної Христини були безмежно нудними, а оскільки за оцінки батьки школярку не сварили – можна було на цих предметах помріяти про старшокласника. Зрештою "лемківська принцеса" все прогуляне в школі надолужила у дорослому віці, бо вже й самій стало цікаво.



Христина Соловій у дитинстві / Фото пресслужби проєкту

Пізніше у самої Христини з'явилася можливість спробувати себе у ролі вчительки – в університеті їй довелося проходити педагогічну практику.