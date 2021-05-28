Звезды украинского музыкального бизнеса так же, как и все, сидели за партой и рассказывали стихи Шевченко у доски. Не все отличались примерным поведением и отличными оценками, но с годами поняли роль знаний и даже стали поддерживать такие организации как "Обучай для Украины". Эта организация привлекает молодежь к работе в школах маленьких населенных пунктов и преодолевает образовательный разрыв между селами и крупными городами.

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Каждый наш герой имел учителя, который повлиял на формирование мировоззрения будущего артиста, поэтому, чтобы вдохновить молодых украинцев становиться такими учителями-наставниками, Тарас Тополя, Кристина Соловий и лидер группы Go_A поддержали информационную кампанию проекта.

Екатерина Павленко, группа Go_A



Екатерина Павленко: в школе и сейчас / Фото пресс-службы проекта

Вокалистка группы Go_A, которая заняла 5 место в финале Евровидения-2021, окончила гимназию №16 в Нежине. Обладательница "космического голоса" интересовалась не только музыкой, но и посещала театральную студию, и участвовала в КВН. Однажды Екатерине пришлось играть роль мальчика по имени Вася.

Музыкой солистка Go_A начала заниматься рано, из-за чего "страдали" оценки в дневнике. После уроков в гимназии маленькая Катя через весь город бегала на занятия в фольклорном ансамбле и эстрадной студии, а после 5 класса решила учить только те предметы, которые нужны были для поступления на музыкальный факультет.



Екатерина Павленко в школе (справа) / Фото из инстаграма Екатерины Павленко

Однако была учительница, которая сумела привить любовь к своему предмету. Екатерина вспоминает преподавательницу по украинскому языкау и литературе, Касьянову Валентину Ивановну, которая показала, что уроки в школе могут быть интересными.

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Тарас Тополя, группа "Антитіла"

Начиная с седьмого класса в киевской школе, солист группы "Антитіла" начал воплощать свою мечту в жизнь – собирать музыкальный коллектив. Оценки Тарас поддерживал на достойном уровне, но "звезд с неба не хватал", так как все свободное время отдавал поиску единомышленников и созданию группы, которая должна была покорить страну и мир.



Тарас Тополя: в школе и сейчас / Фото пресс-службы проекта

Хоть Тарас и имеет маму-математика, но этот школьный предмет не очень любил. Не стали любимыми и химия с физикой. А вот произведения на уроках украинской и зарубежной литературы удавались так хорошо, что певец писал их не только за себя, но и за одноклассников.



Тарас Тополя на детском утреннике / Фото пресс-службы проекта

Построить хорошие отношения удалось не со всеми учителями. Но вспоминает теплым словом и с большой благодарностью классную руководительницу Людмилу Константиновну, которой была небезразлична судьба детей, которых она взяла под свое шефство.

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Кристина Соловий

Кристина Соловий в дрогобычской школе была хулиганкой и не любила точные науки. Оценки удавалось подтягивать благодаря выступлениям на школьных праздниках.



Кристина Соловий: в школе и сейчас / Фото пресс-службы проекта

Любимых учителей было всего три, но этого было достаточно, чтобы влюбиться в литературу, французский язык и риторику. Другие предметы, по мнению юной Кристины, были бесконечно скучными, а поскольку за оценки родители школьницу не ругали – можно было на этих предметах помечтать о старшекласснике. В конце концов "лемковская принцесса" все прогулянное в школе наверстала во взрослом возрасте, так как уже и самой стало интересно.



Кристина Соловий в детстве / Фото пресс-службы проекта

Позже у самой Кристины появилась возможность попробовать себя в роли учительницы – в университете ей пришлось проходить педагогическую практику.