Весілля українських зірок 90-х мали свою особливу атмосферу й шарм. Мереживо, вишиті сорочки й атласні сукні – 24 Канал пропонує переглянути, який вигляд знаменитості мали на своїх весіллях.

Василь Зінкевич

Легендарний український виконавець у 1980 році одружився з Людмилою Вітковською. На весілля Василь Зінкевич одягну чорний костюм з великим метеликом, а його обраниця – ніжну сукню з фатою. У подружжя народилось двоє синів. За чутками, дружина покинула музиканта. Сам Зінкевич не коментує особисте життя.



Зірки 90-х на своїх весіллях / Фото з фейсбуку

Назарій Яремчук

Першою дружиною співака стала Олена Шевченко, у шлюбі з якою у нього народилися сини Дмитро та Назарій. Через 15 років подружжя розлучилося.

У селі Тюдів Назарій Яремчук познайомився з другою дружиною Дариною. Пара зіграла весілля у церкві Івана Хрестителя в Косові 1991 року. Наречені були одягнуті у традиційні українські вбрання – Дарина у вишитій сорочці, спідниці та кептарі, а Назарій у вишиванці й костюмі.



Зірки 90-х на своїх весіллях / Фото з сайту Назарія Яремчука

Софія Ротару

Під час навчання у Чернівецькому музичному училищі Софія Ротару познайомилась з Анатолієм Євдокименком. Вже у 1968 році пара одружилась – вони зіграли весілля у рідному селі співачки, Маршинцях.

Наречений був одягнений у чорний костюм з білою сорочкою та лавандовою краваткою, а наречена – білій сукні на довгий рукав та з бантом на поясі.



Зірки 90-х на своїх весіллях / Фото з фан-сторінки Софії Ротару

Ірина Білик

У співачки було чимало романів, однак у неї було небагато офіційних шлюбів. У 1998 році артистка вийшла заміж за Андрія Оверчука, українського манекенника. У подружжя народився син Гліб. Пара повінчалась у церкві у стильних образах. Наречений поєднав чорні штани з білим жакетом, а співачка одягнула білу атласну сукню та яскраво-червону шубу.



Зірки 90-х на своїх весіллях / Фото ТаблоID

