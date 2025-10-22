Nemo щиро висловлювали захоплення Києвом та українцями. Та це не єдині світові зірки, що завітали до України під час великої війни, пише 24 Канал.

До слова Український актор і володар BAFTA зіграв у серіалі з Річардом Ґіром

The Rasmus

Цього року легендарний фінський рок-гурт був єдиним міжнародним колективом на Atlas Festival. Вони не тільки виступили для українців, але й поспілкувались з журналістами та відвідали лікарню "Охматдит", де завітали в гості до дітей.

Дуже змішані почуття. Ми щасливі, що тут світить сонце. Але вночі було 300 дронів, і ми спали в укритті, отримали сигнал тривоги. Божевілля. І я думав: "Вау, я втомлений зараз – після двох днів тут". Але це ваше щоденне життя,

– поділився враженнями соліст гурту Лаурі Юльонен.

The Rasmus виступив на Atlas Festival: відео

Шарон ден Адель

Нідерландський музичний гурт Within Temptation підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення не лише на словах, але й діями: виступають з концертами, збирають кошти та присвячують пісні.

На початку 2024 року лідерка гурту навіть приїхала до Києва, щоб зняти кліп на пісню, яку записала з українським музикантом Alex Yarmak.

Within Temptation – A Fool’s Parade feat. Alex Yarmak: дивіться відео онлайн

Джоан Баез

Джоан Баез – американська співачка та дев'ятиразова номінантка Греммі. У липні 2023 року вона приїхала до України, відвідавши Київ та Львів разом з американським педіатром Ірвіном Редленером та його дружиною. Перш ніж відвідати українські міста, артистка зустрілась з дітьми-переселенцями у Варшаві.

Я зустріла дітей-переселенців, які всюди поводилися, як діти: пустували, реготали. Вони робили нам українські вареники, фарбували тісто в синьо-жовтий колір,

– розповідала Джоан.

Еллі Голдінг

Британська співачка та виконавиця хіта Love Me Like You Do завітала до України у липні 2022 року. Вона відвідала другий Саміт перших леді та джентльменів та у дуеті з Pianoбой заспівала "Червону калину". Pianoбой згодом поділився, що вони підготували виступ за дві години.

Pianoбой та Еллі Голдінг виконали "Червону калину": відео

U2 – Боно та Едж

Учасники відомої ірландської групи U2 приїжджали в Україну на початку повномасштабного вторгнення – у травні 2022 року. Вони з'явилися у столичному метро на станції "Хрещатик" та заспівали для українців. Також Боно й Едж побували на Київщині, зокрема, побачили наслідки жорстокості російських окупантів у Бучі.

Боно та Едж виступили для українців: відео

Раніше ми розповідали про хобі українських політиків. Наприклад, Олена Зеленська та Юлія Свириденко грають на фортепіано, а Дмитро Кулеба захоплюється кулінарією.