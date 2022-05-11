Українські захисники станцювали під трек "Антитіл" та Еда Ширана: зворушливе відео

Гурт "Антитіла" нещодавно покорив серця мільйонів спільним треком з британським співаком Едом Шираном. Відео вже переглянули понад 5 мільйонів разів, а військові знімають запальні ролики під зворушливу композицію.

З перших днів повномасштабного вторгнення музиканти гурту "Антитіла" вступили до лав територіальної оборони. Артисти замінили музичні інструменти на зброю та стали на захист рідної землі. Та навіть на фронті вони не можуть жити без музики і не залишили шанувальників без прем'єр.

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Захисники станцювали під хіт "Антитіл"

Колектив записав спільний трек разом з британським виконавцем Едом Шираном – 2step. Тарас Тополя доповнив відому пісню Еда своїм вокалом українською мовою. Трек швидко став популярним, під нього знімають чимало відео. Навіть українські військові у перерві між боями танцюють під зворушливу композицію "Антитіл", яка вселяє віру в те, що зовсім скоро вони зустрінуться з коханими, дітьми, обіймуть рідних.

Українські військові танцювали під хіт "Антитіл" та Еда Ширана: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, прем'єра відео відбулася 2 травня. Кліп на колаборацію знімали в Києві, Ірпені та Харківській області, де "Антитіла" перебували у складі 130 батальйону територіальної оборони та посилювали східне угрупування сухопутних військ ЗСУ. Тарас Тополя у пісні розповів особисту історію та те, що переживають мільйони сімей, яких розлучила війна. Нещодавно він записав відео виконання своєї пісні у зоні бойових дій. Маємо надію, що меседж, закладений у пісні, дійде до багатьох шанувальників у світі.

Важливо те, що всі вторговані кошти з монетизації відео на YouTube, а також з роялті підуть на благодійність проєкту Music Saves UA, який займається гуманітарною допомогою у найгарячіших точках України. Що цікаво, трек отримав велику популярність у ютубі – зараз його переглянули понад 5 мільйонів разів і вона кілька днів був у вкладках "популярне"! Також уривки з пісні стали вірусними тіктоці, тому "Антитіла" ще не раз бачитимуть патріотичні відео під свою композицію.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila: дивіться відео онлайн