С первых дней полномасштабного вторжения музыканты группы "Антитела" вступили в ряды территориальной обороны. Артисты заменили музыкальные инструменты оружием и стали на защиту родной земли. И даже на фронте они не могут жить без музыки и не оставили поклонников без премьер.

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Защитники станцевали под хит "Антител"

Коллектив записал общий трек вместе с британским исполнителем Эдом Шираном – 2step. Тарас Тополя дополнил известную песню Эда своим вокалом на украинском языке. Трек быстро стал популярен, под него снимают немало видео. Даже украинские военные в перерыве между боями танцуют под трогательную композицию "Антител", внушающую веру в то, что совсем скоро они встретятся с любимыми, детьми, обнимут родных.

Украинские военные танцевали под хит "Антител" и Эда Ширана: смотрите видео онлайн

Напомним, премьера видео состоялась 2 мая. Клип на коллаборацию снимали в Киеве, Ирпене и Харьковской области, где "Антитела" находились в составе 130 батальона территориальной обороны и усиливали восточную группировку сухопутных войск ВСУ. Тарас Тополя в песне рассказал личную историю и то, что переживают миллионы семей, которых разлучила война. Недавно он записал видео исполнения своей песни в зоне боевых действий. Надеемся, что месседж, заложенный в песне, дойдет до многих поклонников в мире.

Важно то, что все вырученные средства по монетизации видео на YouTube, а также роялти пойдут на благотворительность проекта Music Saves UA, который занимается гуманитарной помощью в самых горячих точках Украины. Что интересно, трек получил большую популярность в ютубе – сейчас его просмотрели более 5 миллионов раз и она несколько дней была во вкладках "популярное"! Также отрывки из песни стали вирусными в тиктоке, поэтому "Антитела" еще не раз будут видеть патриотические видео под свою композицию.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila: смотрите видео онлайн