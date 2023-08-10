Українські військові замилували мережу піснею про кохання: вірусне відео з тіктока

10 серпня 2023, 13:35
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Джерело:

guitarplayerua

Українські військові в трендах тіктока. Так бійці 80-тої окремої десантно-штурмової бригади замилували мережу своїм відео під трек української виконавиці. Короткий відеоролик набрав вже мільйони переглядів та сотні тисяч лайків і навіть став трендом. Інші українські захисники також тепер знімають свої відео під пісню "Під вінницьким дощем" та поширюють їх в тіктоці.

Користувачі в захваті від бійців. Під публікацією 80 ОДШБр вони зауважили, що відео підняло їм настрій, а посмішка з обличчя ще довго не зникала. Відтак навіть співачка залишила коментар під тіктоком військових.

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Українські захисники стали зірками тіктока

Бійці заспівали пісню української виконавиці Даріни Красновецької – "Під вінницьким дощем". Вони зняли ролик просто в автівці в перервах між бойовими завданнями.

Реакція мережі 

Українці в коментарях захоплювалися військовими та подякували їм:  

  • "Найкращі";
  • "Це наймиліше відео за цей тиждень. Брутальні та романтичні водночас. Козаки. Дякую вам за прекрасний настрій";
  • "Передивилася 10 разів";
  • "Ви неймовірні. Дякую за захист і такий позитив. Найкращі";
  • "Ви просто суперові, обожнюю вас усіх, наші справжні чоловіки. Ви найкращі у всьому";
  • "Цікаво, я одна почала махати головою в такт?";
  • "Я не бачила кращої реклами пісні";
  • "Дивлюся 10 раз. Ви супер. Ви краще ніж оригінал";
  • "Подарували посмішку. Неймовірні".

Даріна також не залишила без уваги відео воїнів. Вона підтримала хлопців та наголосила, що після перемоги хотіла б заспівати трек разом: "Хлопці, ви неймовірні. Це така честь для мене. Після перемоги заспіваємо разом під вінницьким дощем".

Інші військові також підхопили тренд. Окрім цього, навіть Володимир Дантес заспівав цю пісню у своєму тіктоці.

 

Автор: Софія Хомишин