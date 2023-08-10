Українські військові замилували мережу піснею про кохання: вірусне відео з тіктока
Джерело:guitarplayerua
Українські військові в трендах тіктока. Так бійці 80-тої окремої десантно-штурмової бригади замилували мережу своїм відео під трек української виконавиці. Короткий відеоролик набрав вже мільйони переглядів та сотні тисяч лайків і навіть став трендом. Інші українські захисники також тепер знімають свої відео під пісню "Під вінницьким дощем" та поширюють їх в тіктоці.
Користувачі в захваті від бійців. Під публікацією 80 ОДШБр вони зауважили, що відео підняло їм настрій, а посмішка з обличчя ще довго не зникала. Відтак навіть співачка залишила коментар під тіктоком військових.
Вас також може зацікавити Немає проблем, крім гоління, – Осадча різко дорікнула колегам через публічні сварки у час війни
Українські захисники стали зірками тіктока
Бійці заспівали пісню української виконавиці Даріни Красновецької – "Під вінницьким дощем". Вони зняли ролик просто в автівці в перервах між бойовими завданнями.
Реакція мережі
Українці в коментарях захоплювалися військовими та подякували їм:
- "Найкращі";
- "Це наймиліше відео за цей тиждень. Брутальні та романтичні водночас. Козаки. Дякую вам за прекрасний настрій";
- "Передивилася 10 разів";
- "Ви неймовірні. Дякую за захист і такий позитив. Найкращі";
- "Ви просто суперові, обожнюю вас усіх, наші справжні чоловіки. Ви найкращі у всьому";
- "Цікаво, я одна почала махати головою в такт?";
- "Я не бачила кращої реклами пісні";
- "Дивлюся 10 раз. Ви супер. Ви краще ніж оригінал";
- "Подарували посмішку. Неймовірні".
Даріна також не залишила без уваги відео воїнів. Вона підтримала хлопців та наголосила, що після перемоги хотіла б заспівати трек разом: "Хлопці, ви неймовірні. Це така честь для мене. Після перемоги заспіваємо разом під вінницьким дощем".
Інші військові також підхопили тренд. Окрім цього, навіть Володимир Дантес заспівав цю пісню у своєму тіктоці.