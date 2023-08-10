Пользователи в восторге от бойцов. Под публикацией 80 ОДШБр они отметили, что видео подняло им настроение, а улыбка с лица долго не исчезала. Следовательно, даже певица оставила комментарий под тиктоком военных.
Вас также может заинтересовать Нет проблем, кроме бритья, – Осадчая резко упрекнула коллег из-за публичных ссор во время войны
Украинские защитники стали звездами тиктока
Бойцы спели песню украинской исполнительницы Дарины Красновецкой - "Под винницким дождем". Они сняли ролик прямо в машине в перерывах между боевыми заданиями.
Реакция сети
Украинцы в комментариях восхищались военными и поблагодарили их:
- "Самые лучшие";
- "Это самое милое видео за эту неделю. Брутальные и романтичные одновременно. Казаки. Спасибо вам за прекрасное настроение";
- "Пересмотрела 10 раз";
- "Вы невероятны. Спасибо за защиту и такой позитив. Лучшие";
- "Вы просто суперовые, обожаю вас всех,настоящие мужчины. Вы лучшие во всем";
- "Интересно, я одна начала махать головой в такт?";
- "Я не видела лучшей рекламы песни";
- "Смотрю 10 раз. Вы супер. Вы лучше оригинала";
- "Подарили улыбку. Невероятные".
Дарья также не обошла вниманием видео воинов. Она поддержала ребят и подчеркнула, что после победы хотела бы спеть трек вместе: "Ребята, вы невероятны. Это такая честь для меня. После победы споем вместе под винницким дождем".
Остальные военные также подхватили тренд. Кроме того, даже Владимир Дантес спел эту песню в своем тиктоке.