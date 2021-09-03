Українські пісні про осінь: атмосферна добірка

Для країн пострадянського простору однією з найпопулярніших пісень про осінь є "3 сентября". Однак й в українських артистів є чимало зворушливих пісень про цю атмосферну пору року. Редакція Showbiz 24 підготувала добірку українських композицій для теплих осінніх днів.

Ці пісні стануть чудовим плейлистом для прогулянок осіннім містом, парками. Створять романтичний настрій в передзимові дні.

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Українські пісні про осінь

Віктор Винник і гурт МЕРІ – "Осінь"

Зворушливу композицію Віктор Винник колись написав для знайомої співачки, тому місцями вона занадто лірична. Виконавиця так і не почала виконувати її, а демоверсія неабияк сподобалася прихильникам композитора, тому він додав її у власний репертуар.

Віктор Винник і гурт МЕРІ – "Осінь": дивіться відео онлайн

Сергій Бабкін – "Ще осінь зовсім молода"

Зворушлива та надзвичайно прониклива пісня Сергія Бабкіна підкорила тисячі сердець. Її неодноразово переспівували на талант-шоу. До 30-річчя Незалежності України виконавець заспівав "Ще осінь зовсім молода" разом із переможницею "Голосу країни" Оксаною Мухою на "Арені Львів". Ліричну композицію присвятили тим, кого немає з нами.

Сергій Бабкін та Оксана Муха – "Ще осінь зовсім молода": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Осінь"

Оксамитовий вокал Святослава Вакарчука та глибокий текст пісні "Осінь" припали до душі слухачам з перших акордів. Трек увійшов до альбому "Океану Ельзи" – "Без меж", який випустили у 2016 році.

"Океан Ельзи" – "Осінь": слухайте пісню онлайн

Kozak System – "У осені очі твої"

Гурт назвав пісню "саундтреком осені". У кліпі музиканти показали цю пору, як яскраву, романтичну, ніжну та бурхливу.

Kozak System – "У осені очі твої": дивіться відео онлайн

"Один в каное" – "Осінь"

Музиканти надзвичайно ніжно та легко описали три осінні місяці, як золота осінь приходить на зміну теплому морю. Акомпанемент гітари та дзвінкий вокал зачаровує та допомагає поринути в атмосферу теплої та водночас холодної пори року.

"Один в каное" – "Осінь": слухайте пісню онлайн

Alyosha – "Осінь"

Лірична та чуттєва композиція, від якої мурахи по шкірі. Це одна з найніжніших пісень в репертуарі Alyosha.

Alyosha – "Осінь": слухайте пісню онлайн

"Тінь Сонця" – "Осінь. Ти моя весна": слухайте пісню онлайн

Ритмічна та прониклива пісня, яка безумовно також може стати саундтреком осені.

"Тінь Сонця" – "Осінь. Ти моя весна": слухайте пісню онлайн