Эти песни станут замечательным плейлистом для прогулок по осеннему городу, паркам. Создадут романтическое настроение в предзимние дни.

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Украинские песни об осени

Виктор Винник и группа МЭРИ – "Осінь"

Зворушливу композицію Віктор Винник колись написав для знайомої співачки, тому місцями вона занадто лірична. Виконавиця так і не почала виконувати її, а демоверсія неабияк сподобалася прихильникам композитора, тому він додав її у власний репертуар.

Виктор Винник и группа МЭРИ – "Осінь": смотрите видео онлайн

Сергей Бабкин – "Ще осінь зовсім молода"

Трогательная и проникновенная песня Сергея Бабкина покорила тысячи сердец. Ее неоднократно перепевали на талант-шоу. К 30-летию Независимости Украины исполнитель спел "Ще осінь зовсім молода" вместе с победительницей "Голоса страны" Оксаной Мухой на "Арене Львов". Лирическую композицию посвятили тем, кого нет с нами.

Сергей Бабкин и Оксана Муха – "Ще осінь зовсім молода": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Осінь"

Бархатный вокал Святослава Вакарчука и глубокий текст песни "Осінь" пришлись по душе слушателям с первых аккордов. Трек вошел в альбом "Океана Эльзы" – "Без меж", который выпустили в 2016 году.

"Океан Эльзы" – "Осінь": слушайте песню онлайн

Kozak System – "У осені очі твої"

Группа назвала песню "саундтреком осени". В клипе музыканты показали эту пору, как яркую, романтичную, нежную и бурную.

Kozak System – "У осені очі твої": смотрите видео онлайн

"Один в каноэ" – "Осінь"

Музыканты чрезвычайно нежно и легко описали три осенних месяца, как золотая осень приходит на смену теплому морю. Аккомпанемент гитары и звонкий вокал завораживает и помогает окунуться в атмосферу теплого и одновременно холодного времени года.

"Один в каноэ" – "Осінь": слушайте песню онлайн

Alyosha – "Осінь"

Лирическая и чувственная композиция, от которой мурашки по коже. Это одна из самых нежных песен в репертуаре Alyosha.

Alyosha – "Осінь": слушайте песню онлайн

"Тень Солнца" – "Осінь. Ти моя весна"

Ритмичная и проникновенная песня, которая определенно тоже может стать саундтреком осени.

"Тень Солнца" – "Осінь. Ти моя весна": слушайте песню онлайн