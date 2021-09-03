Ці пісні стануть чудовим плейлистом для прогулянок осіннім містом, парками. Створять романтичний настрій в передзимові дні.

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Українські пісні про осінь

Віктор Винник і гурт МЕРІ – "Осінь"

Зворушливу композицію Віктор Винник колись написав для знайомої співачки, тому місцями вона занадто лірична. Виконавиця так і не почала виконувати її, а демоверсія неабияк сподобалася прихильникам композитора, тому він додав її у власний репертуар.

Віктор Винник і гурт МЕРІ – "Осінь": дивіться відео онлайн

Сергій Бабкін – "Ще осінь зовсім молода"

Зворушлива та надзвичайно прониклива пісня Сергія Бабкіна підкорила тисячі сердець. Її неодноразово переспівували на талант-шоу. До 30-річчя Незалежності України виконавець заспівав "Ще осінь зовсім молода" разом із переможницею "Голосу країни" Оксаною Мухою на "Арені Львів". Ліричну композицію присвятили тим, кого немає з нами.

Сергій Бабкін та Оксана Муха – "Ще осінь зовсім молода": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Осінь"

Оксамитовий вокал Святослава Вакарчука та глибокий текст пісні "Осінь" припали до душі слухачам з перших акордів. Трек увійшов до альбому "Океану Ельзи" – "Без меж", який випустили у 2016 році.

"Океан Ельзи" – "Осінь": слухайте пісню онлайн

Kozak System – "У осені очі твої"

Гурт назвав пісню "саундтреком осені". У кліпі музиканти показали цю пору, як яскраву, романтичну, ніжну та бурхливу.

Kozak System – "У осені очі твої": дивіться відео онлайн

"Один в каное" – "Осінь"

Музиканти надзвичайно ніжно та легко описали три осінні місяці, як золота осінь приходить на зміну теплому морю. Акомпанемент гітари та дзвінкий вокал зачаровує та допомагає поринути в атмосферу теплої та водночас холодної пори року.

"Один в каное" – "Осінь": слухайте пісню онлайн

Alyosha – "Осінь"

Лірична та чуттєва композиція, від якої мурахи по шкірі. Це одна з найніжніших пісень в репертуарі Alyosha.

Alyosha – "Осінь": слухайте пісню онлайн

"Тінь Сонця" – "Осінь. Ти моя весна": слухайте пісню онлайн

Ритмічна та прониклива пісня, яка безумовно також може стати саундтреком осені.

"Тінь Сонця" – "Осінь. Ти моя весна": слухайте пісню онлайн