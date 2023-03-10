Насолода для вух: старовинні українські пісні, які отримали нове звучання в час війни

Після повномасштабного вторгнення українці стали ще більше цінувати свою культуру, а співаки й артисти стали переосмислювати пісні. Пропонуємо послухати добірку композицій, які отримали нове звучання.

Повномасштабне вторгнення змусило українських артистів не тільки перейти на справді рідну мову, але й цінувати українську культурну спадщину. Чимало народних пісень, старовинних композицій, інколи забутих вдалося вдало переосмислити та відродити, повідомляє 24 Канал.

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Артем Пивоваров – Місяць на небі

Музикант переспівав українську народну пісню "Місяць на небі", яку кожен пам'ятає ще з дитинства. Композиція увійшла до альбому "Твої вірші, мої ноти".

Артем Пивоваров – "Місяць на небі": дивіться відео онлайн

ДНК – Душа. Нація. Культура

Лейбл MOЗGI Entertainment презентував альбом, куди увійшло 18 українських народних пісень у виконанні українських знаменитостей. Там і "Підманула-підвела", "Пливе кача", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна" та інші.

ДНК – "Душа. Нація. Культура": дивіться відео онлайн

Ярина Квасній – Парова машина

Автентичну українську пісню переспівував гурт Dakh Daughters, але нещодавно вона стала вірусною у виконанні Ярини Квасній. Дівчина не записувала трек, але нове аранжування та ремікси створюють українські бітмейкери та використовують її спів.

Ярина Квасній feat TeeKai – "Парова машина"

Тіна Кароль – LELEKA

Тіна Кароль переосмислила українські народні пісні у незвичному стилі, запросивши до співпраці американського діджея. Це три пісні – Chevrona Kalyna, Kolomyika, і Outro.

Тіна Кароль – Kolomyika: дивіться відео онлайн

Джамала – Сину

Джамала під час війни презентувала пісню "Сину", яка увійшла до її мініальбому "Поклик". Це пісня, написана на вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства" – свого часу його поклав на музику Платон Майборода, тому композиція майже стала народною.

Джамала – "Сину": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер – Рідна мати моя

Співачка не тільки переспівала "Пісню про рушник" Платона Майбороди на слова Андрія Малишка, але й долучила до виконання маму й бабусю.

Анна Трінчер – "Рідна мати моя": дивіться відео онлайн

Ivan Navi і KRUTЬ – Журавлі

Ivan Navi та Марина Круть відродили стрілецьку пісню "Журавлі", яка була написана ще у 1910 році Богданом Лепким.

Ivan Navi і KRUTЬ – "Журавлі": дивіться відео онлайн

Pink Floyd та Андрій Хливнюк – Hey Hey Rise Up

Кожен пам'ятає, як Андрій Хливнюк відродив "Червону калину", співаючи її посеред Києва. Він надихнув на переосмислення не тільки українських музикантів.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: дивіться відео онлайн

Go_A – Kalyna

Пісня стала однією з перших нових композицій, які завірусилися під час війни. Вона створена на основі старовинної української пісні.

Go_A – Kalyna: дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – Щедрий вечір

Переможці Євробачення-2022 переспівали українську щедрівку, а до зйомок кліпу залучили Арнольда Шварценеггера.

Kalush Orchestra – Щедрий вечір: дивіться відео онлайн