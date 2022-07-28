У перекладі зі слов'янської мови, ім'я Володимир означає "той, що володіє світом". Є ще один варіант його імені Вальдемар – "славний володар". У різних джерелах князя називали Володимиром Святим, Володимиром Великим, Володимиром Хрестителем та Володимиром Красне Сонечко.

До слова День Володимира Великого: що ми знаємо про видатного князя Київської Русі

Примітно, що сьогоднішній Президент України Володимир Зеленський теж хрещений цим могутнім ім'ям. У часи складних випробувань для країни маємо надію, що енергія та сила предків допоможе Володимиру вистояти та вигнати російських окупантів зі своєї землі.

24 канал пропонує дізнатись, які відомі чоловіки мають славетне ім'я Володимир.

Володимир Зеленський

Шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду був популярний як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95". Чоловік народився у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, у єврейській сім'ї. Його батько – доктор технічних наук, професор Криворізького економічного інституту, мати Римма працювала інженером. Він – єдина дитина в сім'ї. У дорослому житті одружився з дівчиною з паралельного класу у школі Оленою Зеленською (Кияшко), яка теж з Кривого Рогу та єдина донька у сім'ї. У них народилось двоє дітей – Олександра та Кирил. За освітою Володимир юрист, а Олена – архітектор, проте жоден з них у своєму житті за фахом не працював.



Володимир та Олена Зеленські в американському Vogue / Фото Енні Лейбовіц

Володимир Кличко

Український професійний боксер та молодший брат міського голови Києва Віталія. Він – олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії, а також чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA. Чоловік народився у родині військовослужбовця та дипломата Володимира Кличка. У 1985 році родина переїхала до України. Окрім приголомшливої спортивної кар'єри, Володимир знявся у багатьох голлівудських фільмах та у 2009 році був куратором українського павільйону на Венеціанському бієнале. Він знає 4 мови та був заручений з американською акторкою Гейден Панеттьєрі. Після розірвання стосунків виховує спільну доньку Каю Євдокію.



Володимир Кличко – гордість України / Фото з відкритих джерел

Володимир Дантес

Український співак з Харкова, який також працює ведучим та веде онлайн-шоу. Дантес народився у сім'ї міліціонера та навчався в харківській школі. Закінчив Харківське музичне училище, а згодом і Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "Фінансове управління бізнесом. Був учасником гурту "ДіО.фільми", що розпався 2015 року. У 2021 році почав сольну кар'єру під псевдонімом Dantes. Все життя Володимир був російськомовним артистом, але після вторгнення росії 24 лютого повністю перейшов на українську та випустив свої перші хіти. Після 6 років шлюбу розлучився з відомою українською співачкою Надею Дорофєєвою.



Володимир Дантес – відомий український співак / Фото з інстаграму співака

Володимир Остапчук

Відомий український телеведучий, блогер та актор. У 2017 році став ведучим пісенного конкурсу Євробачення, після чого його кар'єра "пішла вверх". Народився у місті Умань, що на Черкащині. Здобув класичну філологічну вищу освіту та близько року працював викладачем англійської мови в Уманському аграрному університеті. Згодом пов'язав своє життя з телебаченням у Києві. Він був ведучим багатьох розважальних шоу, до прикладу "Маска", "Співають всі" та інші. У березні 2022 року вступив до Сил територіальної оборони ЗС України під час російського вторгнення в Україну. Впродовж 13 років був одружений з Оленою Войченко з його рідного міста, проте розлучився. У нього залишилось двоє дітей – Емілія та Еван. Зараз перебуває у другому шлюбі з Христиною Горняк.



Володимир Остапчук активно підтримує українське / Фото з інстаграму ведучого

Володимир В'ятрович

Український науковець-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху та громадський діяч. Депутат ВРУ IX скликання від Європейської солідарності. У 2014 – 2019 роках був головою Українського інституту національної пам'яті, а також є головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху з 2008 року. Володимир народився у Львові та навчався на історичному факультеті Львівського університету. Працював в Українському католицькому університеті та Інституті українознавства імені Крип'якевича НАН України, близько року стажувався у Гарвардському університеті.

Свого часу був нагороджений Хрестом Івана Мазепи, а також Володимир став лауреатом премії імені Василя Стуса, премії імені Івана Кошелівця та лауреатом Книжкового рейтингу Національної спілки письменників України. В'ятрович написав 9 власних монографій та 1 книгу у співавторстві. Часто дописує власні блоги в українські медіа. Одружений з Яриною Ясиневич, має сина Юрія.



Володимир В'ятрович / Фото з фейсбуку історика

Володимир Івасюк

Хоч видатного українського композитора та виконавця немає в живих, проте пам'ять про нього продовжує жити. Його сміливо вважають засновником української естрадної музики, його безсмертні хіти, яких є понад 100, досі продовжують грати у радіоприймачах та на телебаченні. Володимир народився у місті Кіцмань Чернівецької області в родині учителів Михайла Івасюка і Софії Карякіної. Після школи пішов навчатись до Чернівецького державного медичного інституту, з якого його виганяли через проукраїнську позицію. Втім, з медичною справою у нього життя не склалось, тому він повністю занурився у музику.

У травні 1979 року його знайшли повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. У СРСР це трактували як самогубство, але за неофіційною версією це була справа рук КДБ за наказом вищого керівництва СРСР. Похорон Володимира Івасюка 22 травня 1979 у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади. Посмертно Івасюка нагородили премією імені Тараса Шевченка (1994), а у 2009 році йому посмертно присудили звання Героя України.



Володимир Івасюк – зірка української естради / Фото з архівів