В переводе со славянского языка, имя Владимир означает "владеющий миром". Есть еще один вариант его имени Вальдемар – "славный обладатель". В разных источниках князя называли Владимиром Святым, Владимиром Великим, Владимиром Крестителем и Владимиром Красное Солнышко.

К слову День Владимира Великого: что мы знаем о выдающемся князе Киевской Руси

Примечательно, что сегодняшний Президент Украины Владимир Зеленский тоже крещен этим могущественным именем. Во времена сложных испытаний для страны надеемся, что энергия и сила предков поможет Владимиру выстоять и изгнать российских оккупантов со своей земли.

24 канал предлагает узнать, какие известные мужчины имеют знаменитое имя Владимир.

Владимир Зеленский

Шестой и действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность был популярен как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Являлся совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95". Мужчина родился в Кривом Роге на Днепропетровщине в еврейской семье. Его отец – доктор технических наук, профессор Криворожского экономического института, мать Римма работала инженером. Он – единственный ребенок в семье. Во взрослой жизни женился на девушке из параллельного класса в школе Еленой Зеленской (Кияшко), которая тоже из Кривого Рога и единственная дочь в семье. У них родились двое детей – Александра и Кирилл. По образованию Владимир юрист, а Елена – архитектор, однако ни один из них в своей жизни по специальности не работал.



Владимир и Елена Зеленские в американском Vogue / Фото Энни Лейбовиц

Владимир Кличко

Украинский профессиональный боксер и младший брат мэра Киева Виталия. Он – олимпийский чемпион по боксу в тяжелейшей весовой категории, а также чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA. Мужчина родился в семье военнослужащего и дипломата Владимира Кличко. В 1985 году семья переехала в Украину. Кроме потрясающей спортивной карьеры Владимир снялся во многих голливудских фильмах и в 2009 году был куратором украинского павильона на Венецианском биеннале. Он знает 4 языка и был помолвлен с американской актрисой Гейден Панеттьери. После разрыва отношений воспитывает общую дочь Каю Евдокию.



Владимир Кличко – гордость Украины / Фото из открытых источников

Владимир Дантес

Украинский певец из Харькова, также работающий ведущим и ведущий онлайн-шоу. Дантес родился в семье милиционера и обучался в харьковской школе. Окончил Харьковское музыкальное училище, а впоследствии и Харьковский политехнический институт по специальности "Финансовое управление бизнесом. Был участником группы "ДиО.фильмы", распавшейся в 2015 году. В 2021 году начал сольную карьеру под псевдонимом Dantes. Всю жизнь Владимир был русскоязычным артистом , но после вторжения России 24 февраля полностью перешел на украинский и выпустил свои первые хиты, после 6 лет брака расстался с известной украинской певицей Надеждой Дорофеевой.



Владимир Дантес – известный украинский певец / Фото из инстаграмма певца

Владимир Остапчук

Известный украинский телеведущий, блоггер и актер. В 2017 году стал ведущим песенного конкурса Евровидения, после чего его карьера пошла вверх. Родился в городе Умань Черкасской области. Получил классическое филологическое высшее образование и около года работал преподавателем английского в Уманском аграрном университете. Впоследствии связал свою жизнь с телевидением в Киеве. Он был ведущим многих развлекательных шоу, к примеру "Маска", "Поют все" и другие. В марте 2022 вступил в Сил территориальной обороны ВС Украины во время российского вторжения в Украину. В течение 13 лет был женат на Елене Войченко из его родного города, однако расстался. У него осталось двое детей – Эмилия и Эван. Сейчас состоит во втором браке с Кристиной Горняк.



Владимир Остапчук активно поддерживает украинское / Фото из инстаграмма ведущего

Владимир Вятрович

Украинский ученый-историк, публицист, исследователь истории освободительного движения и общественный деятель. Депутат ВРУ IX созыва Европейской солидарности. В 2014-2019 годах был председателем Украинского института национальной памяти, а также является председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения с 2008 года. Владимир родился во Львове и обучался на историческом факультете Львовского университета. Работал в Украинском католическом университете и Институте украиноведения имени Крипьякевича НАН Украины, около года стажировался в Гарвардском университете.

В свое время был награжден Крестом Ивана Мазепы, Владимир стал лауреатом премии имени Василия Стуса, премии имени Ивана Кошелевца и лауреатом Книжного рейтинга Национального союза писателей Украины. Вятрович написал 9 собственных монографий и 1 книгу в соавторстве. Часто дописывает собственные блоги в украинских медиа. Женат на Ярине Ясиневич, имеет сына Юрия.



Владимир Вятрович / Фото из фейсбука историка

Владимир Ивасюк

Хотя выдающегося украинского композитора и исполнителя нет в живых, память о нем продолжает жить. Его смело считают основателем украинской эстрадной музыки, его бессмертные хиты, которых более 100, до сих пор продолжают играть в радиоприемниках и на телевидении. Владимир родился в городе Кицмань Черновицкой области в семье учителей Михаила Ивасюка и Софии Карякиной. После школы пошел учиться в Черновицкий государственный медицинский институт, из которого его выгоняли из-за проукраинской позиции. Впрочем, с медицинским делом у него жизнь не сложилась, поэтому он полностью погрузился в музыку.

В мае 1979 года его нашли повешенным в Брюховичском лесу под Львовом. В СССР это трактовали как самоубийство, но по неофициальной версии это было дело рук КГБ по приказу высшего руководства СССР. Похороны Владимира Ивасюка 22 мая 1979 года во Львове превратился в массовую акцию протеста против советской власти. Посмертно Ивасюк был награжден премией имени Тараса Шевченко (1994), а в 2009 году ему посмертно присуждено звание Героя Украины.



Владимир Ивасюк – звезда украинской эстрады / Фото из архивов