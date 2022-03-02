Українські блогери звернулися до колег з Росії: "Скільки можна мовчати"

Українці з різних сфер діяльності намагаються донести росіянам правду про події, які зараз відбуваються в Україні. Блогери закликають росіян не мовчати, боротися з владою диктатора.

До російських блогерів звернулися українці, які також мають російську аудиторію, прагнуть донести до суспільства правду. Вони вже вкотре за ці 7 днів закликають не мовчати!

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Звернення українських блогерів до російських колег

Антон Птушкін

"Привіт! Ми – українські блогери – хочемо поговорити з вами, нашими колегами з Росії. Людьми, яких слухають, дивляться та люблять. Ми ні в чому вас не звинувачуватимемо, просто поговорімо. Скільки можна мовчати?".

Олена Венум

"Ви знаєте, що відбувається в нашій країні. 6 днів тому Путін наказав атакувати Україну. Мій дім. О 5 ранку почалися вибухи, нас почали бомбити. Скільки можна мовчати?".

Володимир Дантес

"Уявіть, що все, що ви берегли, любили і чим пишалися, більше вам не належить. Це відібрали липкі та гарячі лапи зла. А вам залишається просто сидіти в бомбосховищі й думати: "Я сьогодні виживу чи..?". Скільки можна мовчати?".

Оливка

"Від тоді, як армія Росії напала на Україну, щодня помирають мирні мешканці, серед яких жінки, діти, літні люди. Своїми діями армія РФ порушує величезну кількість норм Міжнародного гуманітарного права, бо їхні снаряди потрапляють в пологові будинки, лікарні, дитячі садки. Скільки можна мовчати?".

Олександр Педан

"Нашу культуру, економіку, а головне життя – знищують. Чи звинувачуємо ми вас у цьому? Ні. Але скільки можна мовчати?".

Олексій Дурнєв

"Ваш президент погрожує нам ядерною зброєю. Не лише нам, всьому світові. Він каже, що якщо ми не віддамо йому нашу землю, йому втрачати нема чого. Ви ж розумієте, наскільки він божевільний? Скільки можна мовчати?".

Юра Каплан

"А якщо він натисне на кнопку, попелом покриються навіть ваші улюблені парки, де ви гуляєте з собаками, кафе, де п'єте фільтр. Не стане і вас. Але ми не можемо звинувачувати вас за це. Скільки можна мовчати?".

Саша Чистова

"Поговорімо відверто. Кожен з вас хоче ще раз зібратися з друзями, подивитися нового "Бетмена" або просто поглянути на чисте, мирне небо над головою. Вам же всім є заради чого жити! Скільки можна мовчати?".

Настя Гонцул

"І нам є заради чого жити. Майже тиждень наші військові борються з відкритим нападом на фронті, а всі українці роблять це в тилу. Не дивлячись на катастрофу, Україна сильна та єдина, як ніколи. Скільки можна мовчати?".

Дмитро Евтушенко

"У Львові шукають ліки для жителів Маріуполя, у Кропивницькому приймають біженців з Чернігова, а в Києві, де я зараз перебуваю, під час повітряної тривоги люди розвозять їжу тих, хто потребує. Скільки можна мовчати?".

Коля Зирянов

"Більше немає "я" і "ви". Якщо тільки "ми" – українці, пронизані волею і ненавистю до насильства. Скільки можна мовчати?".

Мурафа

"Наша армія вже вбила приблизно 6 тисяч російських військових, молодих хлопців. Домовини вже їдуть додому. І продовжать їхати, якщо ваша влада не припинить нас бомбити. Скільки можна мовчати?".

Андрій Лузан

"Чи звинувачуємо ми вас у тому, що тут помирають російські солдати? Ні. Нам навіть шкода, що в Україні загинуть стільки росіян. Ви не заслуговуєте ховати близьких через чужі кровожадні амбіції. Скільки можна мовчати?".

Женя Білозеров

"Звісно, ваша влада не каже вам правду. Вона оберігає вас від жаху та паніки. Але ви вже на собі відчули болючі санкції та економічний обвал, який стосується вашого гаманця та побутового життя. Скільки можна мовчати?".

Наташа Шелягіна

"Європу можна буде побачити тільки через VPN, "Мерседеси" стануть артефактом минулої свободи, а лікуватися ви будете вітчизняними мазями. Скільки можна мовчати?".

Даша Кубик

"Вас, як отруйного павука, накривають банкою перед подальшим препаруванням. І це не фантазії, це лише початок вашої ізоляції. Ви відчуваєте? Бачите? Вам страшно? Тоді чому не дієте? Чи звинувачуємо ми вас у мовчанні? Так! Скільки можна мовчати?".

Костя Клепка

"Ви – сила і голос вашого народу. І нарешті у вас з'явився шанс змінювати своє життя та життя своєї аудиторії на краще. Скільки можна мовчати?".

Даша Астаф'єва

"Зробіть сторіс про те, що насправді відбувається в Україні. Напишіть допис про справжній геноцид, який Путін влаштував усім людям. Скільки можна мовчати?".

Валік Міхіенко

"Виговоріться. Розкажіть про розруху, яка почалася в Україні та наближається до вас. Вам президент підриває будинки, але з вами він чинить ще страшніше. Він знищує вас повільно та в муках, плавно вириваючи ваші язик і руки. Скільки можна мовчати?".

Ігор Ласточкін

"Якщо ви його не зупините, то на вас чекає повільне згнивання та громадянська війна. Скільки можна мовчати?".

Янго

"Згадайте історію. І повірте, світ не прийде до вас на допомогу, допомагати у зіткненнях. Вас кинуть помирати. Не дозвольте цьому статися. Говоріть. Відкривайте правду. Закликайте людей не терпіти. Ваша свобода – ваш вибір. Скільки можна мовчати?".

Івангай

"Так, ви не зобов'язані йти на мітинги. Але ви можете використати вашу сильну зброю – позицію і слово. Якщо промовчите зараз, потім буде вже пізно. Оскільки загроза ядерної зими зараз близька, як ніколи. Скільки можна мовчати?".

Сьогодні, 2 березня. О 19:00. Головна площа вашого міста.

Українські блогери звернулися до російських: дивіться відео онлайн

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