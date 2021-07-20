Муза модного дому Dior та лідера гурту N.E.R.D часто ділиться провокативними кадрами з 440-тисячною аудиторією в інстаграмі. Нові світлини Аліни Байкової зчинили у мережі справжній фурор. На них вона у всій красі показала ідеальну підтягнуту фігуру.

До теми Наталія Могилевська розбурхала мережу відвертими кадрами у бікіні та без макіяжу

32-річну супермодель сфотографували на шезлонгу під час читання книги, однак позувала вона ніби для обкладинки глянцю.

На ній крихітний купальник з чорним бюстгальтером на неонових зав'язках і яскравими стрінгами. Смужки під грудьми ефектно підкреслили струнку талію Аліни Байкової.

Пляжний look вона довершила трендовими сонцезахисними окулярами. Українка засмагала без макіяжу. Для чого косметика, якщо вся увага прикута до її бездоганного тіла?! У кадрі фантастично виглядали як стрункі ніжки супермоделі, так і плоский животик з пресом.

Аліна Байкова у бікіні / Фото з інстаграму супермоделі

Аліна Байкова у бікіні / Фото з інстаграму супермоделі