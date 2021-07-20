Муза модного дома Dior и лидера группы N.E.R.D часто делится провокационными кадрами с 440-тысячной аудиторией в инстаграме. Новые фотографии Алины Байковой подняли в сети настоящий фурор. На них она во всей красе показала идеальную подтянутую фигуру.

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32-летнюю супермодель сфотографировали на шезлонге во время чтения книги, однако позировала она будто для обложки глянца.

На ней крошечный купальник с черным бюстгальтером на неоновых завязках и яркими стрингами. Полоски под грудью эффектно подчеркнули стройную талию Алины Байковой.

Пляжный look она довершила трендовыми солнцезащитными очками. Украинка загорала без макияжа. Для чего косметика, если все внимание приковано к ее безупречному телу?! В кадре фантастически выглядели как стройные ножки супермодели, так и плоский животик с прессом.



Алина Байкова в бикини / Фото из инстаграма супермодели



Алина Байкова в бикини / Фото из инстаграма супермодели