Українка Ryta Ray записала трек з автором пісень Роббі Вільямса: відео-присвята ДСНСникам

Українська співачка Ryta Ray перемогла у пісенному конкурсі від всесвітньо відомого сонграйтера Гая Чемберса, який пише пісні Роббі Вільямсу та Кайлі Міноуг. На його студії в Лондоні вона записала трек Frequency of Love.

Справжнє ім'я Ryta Ray – Маргарита Райська. Гай Чемберс став співавтором музики до її драматичної композиції Frequency of Love. Записували трек на студії Sleeper Sounds, де творили такі світові зірки Ед Ширан, Дуа Ліпа, Френк Оушен, Coldplay та інші.

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Ryta Ray випустила кліп-присвяту рятувальникам ДСНС

Десять років тому я слухала по радіо пісні, які написав Гай та вже тоді мріяла попрацювати разом, але я навіть не могла уявити, за яких обставин це могло б статися,

– прокоментувала сама Ryta Ray.

Цікаво, що Маргарита Райська залишилась в Лондоні, вступила до школи Abbey Road Institute та розвиває свою музичну кар'єру під керівництвом британських саундпродюсерів.

Над кліпом Frequency of Love працював режисер Нікіта Квасніков, який знімав для Колі Сєрги та Саші Чемерова. У центрі сюжету – працівники ДСНС. Вони виносять Ryta Ray з палаючої будівлі, поки вона продовжує співати, повністю довіряючи їм своє життя та безпеку. У кліпі навіть знімались гавайські волонтери-парамедики, які приїхали в Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Ryta Ray – Frequency of Love: дивіться відео онлайн

В описі кліпу Маргарита Райська поділилася, що її серце з Україною, а нещодавно в боях загинув її товариш і музичний продюсер Ілля Грабар – брат екстанцівника Лободи Назара Грабара. Співачка попросила задонатити у благодійний фонд його імені, щоб підтримати майбутнє українських дітей.