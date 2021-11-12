Українська співачка та блогер SHADU замилувала мережу осінніми образами: відео

Співачка SHADU щоразу більше збирає фанатів навколо своєї творчості. Після кількох вокальних проєктів вона почала реалізовувати себе як співачка та навіть блогерка. У своєму інстаграмі зірка показала, які образи вона обрала у масмаркетах, демонструючи доступність та легкість вибору.

На відео можна побачити, як співачка з брендового пакету викидає речі вбік, а згодом завдяки монтажу з’являється у готовому образі. Вона показала, що можна стильно та зручно виглядати як у більш спортивному look, так і casual.

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"2 образи на теплу осінь з масмаркету! Який образ сподобався більше – 1 чи 2?" – поцікавилась у фанатів артистка.

Реакція мережі

Така ідея з відеороликом сподобалась шанувальникам, тому вони засипали її приємними компліментами:

"Вау. Дуже круто";

"Вауу. Класно вийшло";

"Які круті та цікаві образи";

"Обожнюю чорний!";

"Взагалі важко обрати, обидва – бомбезні".

Пропонуємо переглянути ще кілька цікавих перевтілень SHADU.