На видео можно увидеть, как певица из брендового пакета выбрасывает вещи в сторону, а впоследствии благодаря монтажу появляется в готовом образе. Она показала, что можно стильно и удобно выглядеть как в более спортивном look, так и casual.

Интересно Леся Никитюк показала образ с вечеринки: эффектные фото в черном костюме

"2 образа на теплую осень из масс-маркета! Какой образ понравился больше 1 или 2?"- поинтересовалась у фанатов артистка.

Реакция сети

Такая идея с видеороликом понравилась поклонникам, поэтому они засыпали ее приятными комплиментами:

"Вау. Очень круто";

"Вауу. Классно получилось";

"Какие крутые и интересные образы";

"Обожаю черный!";

"Вообще трудно выбрать, оба – бомбезные".

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