На відео можна побачити, як співачка з брендового пакету викидає речі вбік, а згодом завдяки монтажу з’являється у готовому образі. Вона показала, що можна стильно та зручно виглядати як у більш спортивному look, так і casual.
Цікаво Леся Нікітюк показала образ з вечірки: ефектні фото в чорному костюмі
"2 образи на теплу осінь з масмаркету! Який образ сподобався більше – 1 чи 2?" – поцікавилась у фанатів артистка.
Реакція мережі
Така ідея з відеороликом сподобалась шанувальникам, тому вони засипали її приємними компліментами:
- "Вау. Дуже круто";
- "Вауу. Класно вийшло";
- "Які круті та цікаві образи";
- "Обожнюю чорний!";
- "Взагалі важко обрати, обидва – бомбезні".
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