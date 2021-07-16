Українська режисерка зняла гарячий кліп для Cardi B та Normani

31-річна кліпмейкерка Таня Муіньо працює не лише з українськими зірками, а й зі світовими знаменитостями. Останньою її роботою став кліп на пісню Wild Side, яку Normani заспівала в дуеті з реперкою Cardi B.

У п'ятницю, 16 липня, американські співачки Normani та Cardi B презентували феєричну колаборацію. Вони записали пісню Wild Side і випустили гарячий кліп. Авторкою відео стала українка Таня Муіньо.

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"Залучена найкраща божевільна команда! Люблю вас, ми це зробили", – написала Таня Муіньо в особистому профілі в інстаграмі.

Кліпмейкерка додала, що Normani дуже талановита й працьовита артистка, яка викладалася на максимум на кожному знімальному майданчику. Натомість епатажну Cardi B Таня Муіньо назвала своєю улюбленою співачкою, від виступів якої вона втрачає дар мови.

Normani ft. Cardi B – Wild Side: дивіться відео онлайн

До слова, Таня Муіньо не вперше співпрацює з Cardi B. Українка зняла для американської реперки кліп на пісню Up. Відеороботу оцінили понад 172 мільйони користувачів ютубу.

Нагадаємо, ще два роки тому Таня Муіньо створила ефектний кліп для Кеті Перрі. Американська попдіва запросила українку для роботи над відео на пісню Small Talk. Дівчина знімала й українських зірок: