"Українська пісня" на "Арені Львів": хто з артистів виступить на грандіозному проєкті

14 серпня на "Арені Львів" відбудеться фінал грандіозного ювілейного проєкту "Українська пісня" (Ukrainian Song Project). Серед запрошених зіркових гостей будуть гурти ВВ, СКАЙ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Ірина Білик, MELOVIN та інші.

На масштабній сцені "Української пісні" цього року відтворять історію української музики за 30 років. Таку мету організатори поставили перед собою в ювілейний рік Незалежності України.

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Фіналісти "Української пісні" (Ukrainian Song Project)

Головною місією цього проєкту є пошук і відкриття нових імен на українській сцені. Від травня молоді виконавці могли подавати заявки на участь в "Українській пісні". Організаційний комітет отримав понад триста анкет, серед яких обрали лише десятьох фіналістів.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

До складу професійного журі конкурсу увійшли:

музичний журналіст і директор з розвитку премії YUNA Ігор Панасов;

музичний продюсер телеканалу "Україна" і "Музична Платформа України" Геннадій Вітер;

музичний продюсер Вадим Лисиця;

співак MELOVIN;

генеральний продюсер "Української пісні" (Ukrainian Song Project) Тарас Курчик.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

Судді вирішили, що на сцену "Арени Львів" 14 серпня вийдуть такі фіналісти:

АНЦЯ;

JULINOZA;

Semyokhina;

ЛЕV;

BORA;

"GG Гуляй Город" feat. Morphom;

Sowa;

"Cry неба";

Маргарита Самойлова;

MARLEN.

Після виступів усіх конкурсантів оголосять ім'я переможця, який отримає продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці й промо та менеджмент від "Української пісні" протягом року.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби

Зіркові гості проєкту

Разом із фіналістами на сцену проєкту вийдуть також знамениті артисти сучасної естради. Наразі організатори оголосили лише перших хедлайнерів концерту:

ВВ;

СКАЙ;

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;

Ірина Білик;

MELOVIN.

Протягом наступних декількох тижнів цей список поповниться зірковими іменами.



"Українська пісня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресслужби