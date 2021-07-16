На масштабной сцене "Украинской песни" в этом году воссоздадут историю украинской музыки за 30 лет. Такую цель организаторы поставили перед собой в юбилейный год Независимости Украины.

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Финалисты "Украинской песни" (Ukrainian Song Project)

Главной миссией этого проекта является поиск и открытие новых имен на украинской сцене. С мая молодые исполнители могли подавать заявки на участие в "Украинской песне". Организационный комитет получил более трехсот анкет, среди которых выбрали лишь десятерых финалистов.

Українська пісня
"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы

В состав профессионального жюри конкурса вошли:

  • музыкальный журналист и директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов;
  • музыкальный продюсер телеканала "Украина" и" Музыкальная Платформа Украины" Геннадий Витер;
  • музыкальный продюсер Вадим Лисица;
  • певец MELOVIN;
  • генеральный продюсер "Украинской песни" (Ukrainian Song Project) Тарас Курчик.

Українська пісня
"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы

Судьи решили, что на сцену "Арены Львов" 14 августа выйдут такие финалисты:

  • АНЦЯ;
  • JULINOZA;
  • Semyokhina;
  • ЛЕV;
  • BORA;
  • "GG Гуляй Город" feat. Morphom;
  • Sowa;
  • "Cry неба";
  • Маргарита Самойлова;
  • MARLEN.

После выступлений всех конкурсантов объявят имя победителя, который получит продюсирование и запись песни на FOXXSTUDIOS Вадима Лисицы и промо и менеджмент от "Украинской песни" в течение года.

Українська пісня
"Украинская песня "(Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы

Звездные гости проекта

Вместе с финалистами на сцену проекта выйдут также знаменитые артисты современной эстрады. Сейчас организаторы объявили лишь первых хедлайнеров концерта:

  • ВВ;
  • СКАЙ;
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;
  • Ирина Билык;
  • MELOVIN.

В течение следующих нескольких недель этот список пополнится звездными именами.

Українська пісня
"Украинская песня" (Ukrainian Song Project) / Фото пресс-службы