"Бавовна" в росії стала народним мемом, про неї продовжують жартувати українці та навіть створювати медійні продукти. Про російську "бавовну" днями заспівала й українська художниця та ілюстраторка книг Олена Грозовська.

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Олена Грозовська випустила кліп про "бавовну"

Художниця презентувала невелику пісню та анімований кліп з символічною назвою This is Bavovna. Олена Грозовська подякувала Тарасу Козаку за саунд-дизайн. Сама ж ілюстраторка написала текст про вибухи в росії та власне заспівала його.

Олена Грозовська – This is Bavovna: дивіться відео онлайн

Українці у коментарях під відео в захопленні від нового треку про "бавовну". Вони діляться враженнями та називають пісню хітом:

"Чудово";

"Я у захваті";

"Як же це круто";

"Посміхнуло";

"Хітяра. Підняли настрій";

"Дуже люблю Ваші пісні, Ваше виконання. За цю пісню особливий респект";

"Це зробило мій день, можна слухати вічно, шедевр!";

"Отримав невимовне задоволення".

Зауважимо, кумедний трек про "бавовну" також випустили Jerry Heil, Леся Нікітюк та Emdivity. У ролику вони висміяли росіян, які тікають з Криму через вибухи.