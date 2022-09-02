"Бавовна" в росії стала народним мемом, про неї продовжують жартувати українці та навіть створювати медійні продукти. Про російську "бавовну" днями заспівала й українська художниця та ілюстраторка книг Олена Грозовська.
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Олена Грозовська випустила кліп про "бавовну"
Художниця презентувала невелику пісню та анімований кліп з символічною назвою This is Bavovna. Олена Грозовська подякувала Тарасу Козаку за саунд-дизайн. Сама ж ілюстраторка написала текст про вибухи в росії та власне заспівала його.
Олена Грозовська – This is Bavovna: дивіться відео онлайн
Українці у коментарях під відео в захопленні від нового треку про "бавовну". Вони діляться враженнями та називають пісню хітом:
- "Чудово";
- "Я у захваті";
- "Як же це круто";
- "Посміхнуло";
- "Хітяра. Підняли настрій";
- "Дуже люблю Ваші пісні, Ваше виконання. За цю пісню особливий респект";
- "Це зробило мій день, можна слухати вічно, шедевр!";
- "Отримав невимовне задоволення".