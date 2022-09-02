"Хлопок" в россии стал народным мемом, о нем продолжают шутить украинцы и даже создавать медийные продукты. О российском "хлопке" на днях спела и украинская художница и иллюстратор книг Елена Грозовская.

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Елена Грозовская выпустила клип о "хлопке"

Художница представила небольшую песню и анимированный клип с символическим названием This is Bavovna. Елена Грозовская поблагодарила Тараса Казака за саунд-дизайн. Сама же иллюстратор написала текст о взрывах в россии и собственно спела его.

Елена Грозовская – This is Bavovna: смотрите видео онлайн

Украинцы в комментариях под видео в восторге от нового трека о "хлопке". Они делятся впечатлениями и называют песню хитом:

  • "Прекрасно";
  • "Я в восторге";
  • "Как же это круто";
  • "Улыбнулось";
  • "Хищника. Подняли настроение";
  • "Очень люблю Ваши песни, Ваше исполнение. За эту песню особый респект";
  • "Это сделало мой день, можно слушать вечно, шедевр!";
  • "Получил неописуемое удовольствие".