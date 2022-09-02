"Хлопок" в россии стал народным мемом, о нем продолжают шутить украинцы и даже создавать медийные продукты. О российском "хлопке" на днях спела и украинская художница и иллюстратор книг Елена Грозовская.
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Елена Грозовская выпустила клип о "хлопке"
Художница представила небольшую песню и анимированный клип с символическим названием This is Bavovna. Елена Грозовская поблагодарила Тараса Казака за саунд-дизайн. Сама же иллюстратор написала текст о взрывах в россии и собственно спела его.
Елена Грозовская – This is Bavovna: смотрите видео онлайн
Украинцы в комментариях под видео в восторге от нового трека о "хлопке". Они делятся впечатлениями и называют песню хитом:
- "Прекрасно";
- "Я в восторге";
- "Как же это круто";
- "Улыбнулось";
- "Хищника. Подняли настроение";
- "Очень люблю Ваши песни, Ваше исполнение. За эту песню особый респект";
- "Это сделало мой день, можно слушать вечно, шедевр!";
- "Получил неописуемое удовольствие".