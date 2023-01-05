Українка на "Міс Всесвіт 2022" похвалилася борщем та емоційно розповіла про війну

Вікторія Апанасенко, яку обрали представляти Україну на "Міс Всесвіт 2022", дала бліц-інтерв'ю у США. Вона відповіла на питання фоловерів – назвала улюблену страву та пояснила, як допомогти у війні з Росією.

На "Міс Всесвіт 2022" у Новий Орлеан Вікторія Апанасенко добиралася під сирени та вибухи – спочатку на авто до Варшави, а звідти літаком у США. Вона націлена на перемогу, тож докладає максимум зусиль, щоб гідно репрезентувати Україну.

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Українка Вікторія Апанасенко на "Міс Всесвіт 2022"

"В України є багато смачних страв. І моя улюблена – це борщ", – похвалилася модель. Це після того, як у липні ЮНЕСКО визнав борщ нашою, а не російською стравою. Крім того, від фанів "Міс Всесвіт" Вікторія отримала таке запитання: "Як ми можемо допомогти Україні?"

Ви маєте пам'ятати, що війна триває. І вам не треба бути українцями, щоб підтримувати Україну. Треба лише бути людьми. Моліться за нас. Ми боремося за нашу свободу, і я сподіваюся, що ми переможемо. Я вірю в наших людей, я вірю в нашу країну, я знаю, що ми сильні, хоробрі, воля живе в наших серцях, наших душах і наших думках,

– відповіла "Міс Україна Всесвіт 2022".

"Щиро дякуємо за ваш час, запитання та підтримку України. Я дуже ціную це! Я також дуже вдячна за можливість бути в офісі "Міс Всесвіт" і говорити про Україну", – додала Вікторія Апанасенко в коментарях.

Особливої уваги варті прикраси моделі. Це золоте кольє-колосок і сережки з українською символікою від ювелірного дому Bevza Світлани Бевзи. У такому, але срібному, кольє Джамала зустрічалася з Байденами в Білому домі.

Цікаво, що в коментарях захопилися бездоганною англійською Вікторії та вже напророкували їй перемогу на міжнародному конкурсі краси: